Fractus reicht Patentverletzungsklagen gegen Geotab und Verizon ein

Fractus, der Pionier der geometriebasierten Antennentechnologie, hat Patentverletzungsklagen gegen Geotab und Verizon ( 2:24-cv-01008 und 2:24-cv-01009) beim dem für den Ostbezirk von Texas zuständigen US-Bezirksgericht eingereicht. In den Klagen wird angeführt, dass beide Unternehmen unrechtmäßig patentierte Antenneninnovationen nutzen, die von Fractus entwickelt wurden, um fortschrittliche Konnektivitätslösungen zu ermöglichen.

Fractus hat die Antennentechnologie durch Anwendung der Grundsätze der Geometrie und Mathematik auf das Antennendesign revolutioniert. Dieser bahnbrechende Ansatz zog die Entwicklung kleiner, hochleistungsfähiger Multiband-Antennenlösungen nach sich, die sich nahtlos in vernetzte Geräte einfügen. Diese Fortschritte haben sich in verschiedenen Branchen durchgesetzt und spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem des Internets der Dinge (IoT).

Mit den Klagen unterstreicht Fractus seine Entschlossenheit, gegen die unerlaubte Nutzung seiner patentierten Technologie vorzugehen. „Fractus hat stark in die Forschung und Entwicklung von Antennentechnologien investiert, die jetzt in vielen IoT-Branchen integriert sind", sagte Jordi Ilario, Geschäftsführer von Fractus. „Wir werden nicht zögern zu handeln, wenn unsere Rechte verletzt werden. Wenn Unternehmen sich weigern, in ehrliche Verhandlungen einzutreten, sind wir gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten."

Fractus wird in diesem Fall von Joe Grinstein, Justin Nelson und Max Tribble von Susman Godfrey L.L.P. vertreten, einer führenden Kanzlei, die sich auf hochkarätige Rechtsstreitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums spezialisiert hat. Tribble kommentierte: „Wir vertreten Fractus seit etwa 15 Jahren und freuen uns darauf, das Unternehmen auch weiterhin bei der Verteidigung seiner geistigen Eigentumsrechte zu unterstützen."

„Die Innovationen von Fractus haben wesentlich zur Entwicklung der Konnektivität beigetragen", so Ruben Bonet, Vorstandsvorsitzender von Fractus. „Wir sind entschlossen, unsere Innovationen zu schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für diejenigen sicherzustellen, die die Rechte an geistigem Eigentum respektieren. Die Innovationen von Fractus wurden von führenden internationalen Technologieunternehmen lizenziert, darunter Motorola, Samsung, LG, HTC, Asus, ZTE, TCL, CommScope, Vivint und ADT, um nur einige zu nennen.

Fractus ist ein früher Wegbereiter in der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose IoT-Geräte und verfügt über ein Patentportfolio mit mehr als 40 Erfindungen. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus 2005 vom Weltwirtschaftsforum Davos zum Technology Pioneer ernannt. Die Erfinder von Fractus waren Finalisten für den European Inventor Award 2014 und erhielten im April 2017 den „European Inspiring Company Award" der Londoner Börse.

