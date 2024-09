Atupri

Wechsel in der Geschäftsleitung - Caroline Meli wird neue CEO

Bern (ots)

Caroline Meli ist seit Anfang September CEO der Atupri Gesundheitsversicherung AG. Sie tritt die Nachfolge von Christof Zürcher an, der in den Ruhestand getreten ist. Caroline Meli kennt die Versicherungsbranche und Atupri bestens und wird mit ihrer Erfahrung und ihrem klaren Führungsverständnis den erfolgreichen Kurs von Atupri fortführen.

Caroline Meli ist seit 2018 bei Atupri und hat als Leiterin Marketing und Vertrieb sowie als Mitglied der Geschäftsleitung massgeblich zur erfolgreichen Positionierung der Gesundheitsversicherung beigetragen. Mit der Wahl von Caroline Meli zur CEO setzt der Verwaltungsrat auf Kontinuität und verfolgt weiterhin das Ziel, die einfachste Gesundheitsversicherung zu werden - durch ein klar strukturiertes Angebotsportfolio, transparente, leicht verständliche Kommunikation und Selfservice-Dienstleistungen, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Die Versicherten profitieren von einem optimalen digitalen Kundenerlebnis, ohne auf persönlichen Service zu verzichten. Getreu dem Motto "Gesund ist, was dir guttut" unterstützt Atupri ihre Versicherten, gesund zu bleiben und verzichtet dabei bewusst auf Mahnfinger. Auf Empowerment setzt Meli auch bei ihren Mitarbeitenden und schafft dadurch ein Arbeitsumfeld, in dem die Teams bestärkt werden, Verantwortung zu übernehmen und mutige Entscheidungen zu treffen.

"Mit Caroline Meli haben wir eine Nachfolgerin, die nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch menschlich hervorragend zu Atupri passt. Ihr klarer Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie ihre pragmatische und empathische Herangehensweise werden Atupri in eine spannende Zukunft führen", so Sandra Thoma Hauser, Präsidentin des Verwaltungsrats.

Caroline Meli ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem engagierten Team weiterhin täglich die Extrameile für unsere Kundinnen und Kunden zu gehen. Unser Ziel ist es, die einfachste Gesundheitsversicherung zu sein und unseren Versicherten ein optimales digitales Kundenerlebnis sowie verlässliche, persönliche Kontakte und Services zu bieten."

Zur Person

Caroline Meli (48) hat an der Universität Bern in Wirtschaftswissenschaften promoviert und war in der Unternehmensberatung sowie in verschiedenen Führungspositionen bei der Schweizerischen Post und bei PostFinance tätig, bevor sie 2018 zu Atupri kam. Caroline Meli hat die Kultur und die Entwicklung von Atupri in den vergangenen Jahren stark geprägt und dabei insbesondere die Digitalisierung vorangetrieben, neue Angebote erfolgreich lanciert, wie zum Beispiel das erste volldigitale Grundversicherungsmodell, und sowohl Kundenservice als auch Vertrieb professionalisiert. Caroline Meli lebt im Grossraum Bern und ist Mutter von Zwillingen.

Über Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtet

Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer und zählt rund 180'000 Versicherte. Atupri bietet individuelle und flexible Lösungen in den Bereichen Kranken- und Unfallversicherung für Private an. Kundinnen und Kunden profitieren neben dem klassischen Kundenportal und der App von einer Reihe weiterer, innovativer Dienstleistungen. Dazu gehören die Bezahlung mit Kryptowährungen, ein Tarmed-Rechnungsübersetzer sowie der Zugang zu digitalen Events, basierend auf einem breiten Gesundheitsverständnis im Bereich physischer Aktivität, Ernährung und mentaler Fitness. Am Hauptsitz in Bern und in den regionalen Service- und Leistungscentern in Freiburg, Lausanne, Luzern und Zürich beschäftigt Atupri rund 280 Mitarbeitende. Das Prämienvolumen beträgt über CHF 700 Mio.

