World Transplant Winter Games - 196 Extrajahre Leben dank Organspende

Vom 3. bis 8. März 2024 finden die World Transplant Winter Games in Bormio, Norditalien, statt.

Bern (ots)

Während 6 Tagen messen sich Transplantierte, ihre Angehörigen sowie Lebendspendende und Organspendefamilien aus 21 Ländern in unterschiedlichen Wintersportdisziplinen. Die Chancen für die Schweiz stehen gut: Bei den letzten Winter Games holten sie 16 Medaillen.

Nach den letzten World Transplant Winter Games (WTG) in Kanada im Jahr 2020 finden diese 2024 Anfang März zum 12. Mal statt. Insgesamt 20 Schweizer Sportlerinnen und Sportler reisen nach Bormio, um dort für die Schweiz anzutreten. In 14 unterschiedlichen Wintersportdisziplinen treten die insgesamt 300 Teilnehmenden an, von denen etwa 134 transplantiert sind. Die 166 anderen setzen sich zusammen aus Lebendspendenden und Angehörige von Transplantierten und Organspendefamilien. Das Alter der Sportlerinnen und Sportler geht von 10 bis über 80 Jahre. Mit dem Anlass feiern die Teilnehmenden das wichtige Geschenk der Organspende. Für die England-Schweizerin Liz Schick sind es die ersten Winter Games als neue Präsidentin der World Transplant Games Federation. Sie selbst tritt in 6 unterschiedlichen Disziplinen an. Zu den Disziplinen gehören unter anderem: Ski Slalom, Riesenslalom, Parallelslalom, Cross-Country, Biathlon, Curling und Snowboard Slalom.

Die Schweiz stand 2020 in Kanada mit insgesamt 13 Goldmedaillen und 3 Silbermedaillen auf dem Podest.

Zusammengezählt ergeben die Anzahl Extrajahre Leben nach der Transplantation der Schweizer Teilnehmenden 196 Jahre.