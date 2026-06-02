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Angestellte Schweiz

Fussball WM: Arbeiten, ohne ins Abseits zu geraten

Olten (ots)

Wenn die Nationalmannschaft in den Flieger steigt, hält der Fussball auch in unseren Büros Einzug. Emotionen, Ablenkung, Teamgeist: die Weltmeisterschaft (WM) beeinflusst nicht nur unsere Freizeit, sondern auch unseren Arbeitsalltag.

Alle vier Jahre bricht dasselbe Fieber aus. Wie jedes emotional aufgeladene Ereignis hat die Fussball-Weltmeisterschaft Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Darf man während der Arbeitszeit ein Spiel schauen? Kann ein Unternehmen bestimmte Zeichen der Mannschaftsunterstützung verbieten? Welchen Einfluss hat die WM auf Konzentration, Stimmung und Arbeitsbeziehungen? Und wie wirkt sich das Ereignis auf die sozialen Dynamiken aus?

Unsere Expert*innen beantworten aktuelle Fragen rund um das Thema WM und Arbeit.

Dabei beleuchten wir drei sich ergänzende Perspektiven: Arbeitsrecht, Arbeitspsychologie und Soziologie. Unsere Expert*innen zeigen auf, wo die Stolpersteine sein können und wann Fussball verbindet. Die Fachleute von Angestellte Schweiz stehen für Interviews und Stellungnahmen zur Verfügung.

Zu unserem Factsheet

Medienkontakt:

Laure Fasel
Kommunikation Angestellte Schweiz
laure.fasel@angestellte.ch, +41 44 360 11 28

Tanja Tanneberger
Kommunikation Angestellte Schweiz
tanja.tanneberger@angestellte.ch +41 44 360 11 21

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