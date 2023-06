Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Schock für Angestellte: Archroma übernimmt Huntsman Textile Effects und will sogleich Standort schliessen

Olten (ots)

Vor knapp drei Monaten hat Archroma von Huntsman den Bereich "Textile Effects" übernommen. Bei der Ankündigung des 700-Millionen-Deals betonten die beiden Unternehmen, dass sich die Portfolios ergänzen.

"Statt Perspektiven für die Angestellten in der Schweiz für eine neue Zukunft, kommt jetzt die Schocknachricht, dass Archroma den Standort in Basel schliessen will", sagt Pierre Derivaz, Rechtskonsulent von Angestellte Schweiz. Betroffen wären rund 45 Angestellte. Dies, nachdem der Head-Count seit März bereits um ca. 20 Stellen reduziert wurde.

Für Angestellte Schweiz ist der Entscheid so kurz nach der Übernahme und bei "ergänzenden Portfolios" nicht nachvollziehbar.

Angestellte Schweiz fordert:

Klare Antworten auf die Fragen, warum der exzellente, innovative Standort geschlossen werden soll.

Eine korrekte Konsultation mit der Arbeitnehmerseite, insbesondere genügend Zeit und Ressourcen, um gemeinsam bessere Lösungen als eine komplette Schliessung des Standorts zu finden. Entsprechende Vorschläge seitens der Arbeitnehmerseite sind seriös zu prüfen.

Soweit sich Kündigungen nicht vermeiden lassen: Ein Sozialplan, der diesen Namen verdient.

Die Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz vertritt die Interessen der Arbeitnehmenden in der Politik und in den Unternehmen. Sie ist seit über 100 Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand.

Der Verband setzt sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - beweglich, verlässlich, hilfreich. Er arbeitet sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft.

Seinen Mitgliedern bietet er ein umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an: Sie profitieren von Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.angestellte.ch