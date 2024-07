Schulthess Maschinen AG

Schulthess Maschinen AG zeigt starkes erstes Halbjahr 2024 – trotz anhaltender Herausforderungen

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Schulthess Maschinen AG zeigt starkes erstes Halbjahr 2024 – trotz anhaltender Herausforderungen

Die Schulthess-Waschtechnik-Gruppe setzt ihren nachhaltigen Erfolgskurs fort: Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnet das Unternehmen ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 16,8 % und einen EBIT von 13,4 %. Damit unterstreicht Schulthess ihre Position als führende Expertin für Waschtechnik in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld.

Cham, 24. Juli 2024 – Schulthess beweist erneut ihre Stärke auf dem nationalen und internationalen Markt. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Bauindustrie präsentiert das Unternehmen erneut solide Geschäftszahlen. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatten die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Italien und England sowie die Vertretung in China. Der internationale Umsatzanteil überschreitet weiterhin die 30 %-Marke.

Das gute Ergebnis basiert auf der konsequenten Umsetzung der One-stop-Shop-Strategie, die Schulthess als Gesamtanbieterin in der Waschtechnik mit nachhaltigen, langlebigen Premiumprodukten, exzellentem Service und innovativen digitalen Dienstleistungen positioniert. Diese Strategie hat zu weiteren Marktanteilsgewinnen sowohl in der Schweiz als auch im Ausland geführt.

Schulthess beschäftigt über 600 gut qualifizierte Mitarbeitende, was die nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht und die Basis für weiteres Wachstum bildet.

Mit diesen starken Halbjahreszahlen bestätigt Schulthess erneut ihre Ambitionen als führende Gesamtanbieterin in der Waschtechnik und ihre Strategie, durch langfristigen Erfolg und nachhaltiges Wachstum die Bedürfnisse ihrer Kunden optimal zu erfüllen.

Cham, 24. Juli 2024

Weitere Informationen:

Nicole Thier, Leiterin Marketing & Kommunikation

nicole.thier@schulthess.ch

Herzliche Grüsse

Nicole Thier