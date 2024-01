Medienfachverlag Oberauer GmbH

European Publishing Awards 2024: Einreichen noch bis 1. Februar möglich

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die European Publishing Awards zeichnen jährlich die besten journalistischen Magazine und digitalen Medienprojekte Europas aus. Noch bis zum 1. Februar 2024 können Magazine und digitale Medien aus ganz Europa ihre Beiträge für den diesjährigen Wettbewerb einreichen. In 35 Kategorien werden kreative, publikumswirksame oder wirtschaftliche Leistungen ausgezeichnet.

Die international besetzte Jury wählt die Preisträger aus, wobei in jeder Kategorie mehrere gleichrangige Auszeichnungen vergeben werden können. Im vergangenen Jahr wurden "women on the run" als European Publishing Platform of the Year, "annabelle" als European Magazine of the Year, "BL8D" als European Newcomer of the Year und "Språktidningen" mit dem European Special Award of the Year ausgezeichnet.

Die European Publishing Awards bieten Medienmarken eine einzigartige Möglichkeit, Sichtbarkeit in ihren Nutzer- und Werbemärkten sowie bei potenziellen Kunden zu erlangen. Medien können für 390 Euro pro Award-Sparte (Magazine, Digital) mit beliebig vielen Einreichungen am Wettbewerb teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.publishing-congress.com/awards/.

Preisverleihung beim European Publishing Congress im Juni 2024

Die Preisverleihung der European Publishing Awards 2024 findet beim European Publishing Congress vom 19. und 20. Juni 2024 in Wien statt. Die hochkarätige Veranstaltung zieht Führungskräfte aus der gesamten europäischen Medienbranche an und bietet eine Plattform für den Austausch von Best Practices und Strategien sowie für Networking.