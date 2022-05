LID Pressecorner

Am 12. Juni die einheimische Landwirtschaft kennenlernen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Am 12. Juni die einheimische Landwirtschaft kennenlernen

Insgesamt 90 Bauernhöfe geben anlässlich des «Tag der offenen Hoftüren» am Sonntag, 12. Juni 2022 einen Einblick in ihren Hof und die Landwirtschaft. Damit laden die Bauernfamilien die Bevölkerung zum dritten Mal zu einem Besuch bei sich ein. Sie zeigen den Stall, die Tiere, die Kulturen und erklären die in den einheimischen Lebensmitteln steckende Arbeit. Weitere Informationen und die mitwirkenden Höfe sind auf der Webseite zu finden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Sonntag, 12. Juni 2022 findet schweizweit zum dritten Mal der «Tag der offenen Hoftüren» statt. 90 Schweizer Bäuerinnen und Bauern öffnen dabei ihre Hof- und Stalltüren und gewähren der Bevölkerung einen Einblick in die Vielseitigkeit ihres Betriebes und einheimische Lebensmittelproduktion. Die einheimische Landwirtschaft wandelt sich ständig, sei es im Bereich der Technik und Automatisierung, aber auch in der Tierhaltung oder der Bewirtschaftung der Felder. Für interessierte Menschen und Familien mit Kindern gibt es entsprechend immer viel Spannendes zu sehen und zu entdecken. Die Bauernfamilien stehen auch für Fragen zu Lebensmittelproduktion und den damit verbundenen aktuellen Herausforderungen zur Verfügung.

Die am «Tag der offenen Hoftüren» mitwirkenden Betriebe geben ihr Bestes, den Besucherinnen und Besuchern – ob gross oder klein – ein unvergessliches Erlebnis zu bieten und spannendes Wissen zu vermitteln. Am Schluss dieses Ausflugs ist auch den Kindern klar: Die Milch oder de Apfel, die entstehen nicht im Laden. Jeder Landwirtschaftsbetrieb hat ein individuelles Programm an diesem Tag und bietet unterschiedliches an: ein entdeckungsreicher Hofrundgang, eine leckere Degustation, ein kleines Verpflegungsangebot mit hofeigenen Produkten, eine Spielecke, ein Streichelzoo und ähnliches mehr. Somit ist für jederfrau und jedermann etwas dabei. Die teilnehmenden Höfe, viele weitere Details zum Programm finden Sie unter hofsuche.offene-hoftueren.ch. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Hinter dem Tag der offenen Hoftüren steht die Basiskommunikation «Schweizer Bauern. Von hier, von Herzen» des Schweizer Bauernverbands. Das Ziel des Anlasses ist es, den Austausch zu pflegen und einen «Aha-Moment» für alle Involvierten zu kreieren. Das soll das Miteinander und das gegenseitige Vertrauen von Stadt und Land stärken.

Schweizer Bauernverband, Sarah Fellmann, Projektleiterin Tag der offenen Hoftüren Telefon: 056 462 52 03 Agence d’information agricole romande AGIR, Claudia Jaquier & Karine Grize, Responsable pour la suisse ro-mande Telefon: 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino Telefon: 091 851 90 97 www.offene-hoftueren.ch / info@offene-hoftueren.ch