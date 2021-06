Heidiland Tourismus AG

Medienmitteilung: Heidiland Tourismus lanciert digitale Informationsplattform für Partner

Die neue digitale Informationsplattform für Partner von Heidiland Tourismus ist online. Auf der Partner-Webseite informiert die Tourismusorganisation Leistungsträger und Interessierte über aktuelle Themen und Projekte, über ihre Dienstleistungen und über ihre Aufgaben.

Bad Ragaz, 01. Juni 2021

Mit partner.heidiland.com bietet Heidiland Tourismus ihren Partnern neu eine digitale Informationsplattform. Auf der Webseite informiert die Tourismusorganisation über aktuelle Themen und Projekte, stellt ihre Dienstleistungen für Leistungsträger aus der Region vor und zeigt, welche Aufgaben sie für Partner und Gäste wahrnimmt.

Die Aufgaben von Tourismusorganisation haben sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Heidiland Tourismus versteht sich heute als Kompetenz- und Servicestelle für innovative Projektentwicklung und Projektvermarktung zwischen Walensee, dem Sarganserland und der Bündner Herrschaft. Als Netzwerk- und Serviceorganisation unterstützt sie die Leistungsträger in der Ferienregion Heidiland mit spezifischen Dienstleistungen. Um die Partner in Zukunft noch besser über die verschiedenen Möglichkeiten informieren zu können, hat Heidiland Tourismus die Informationsplattform partner.heidiland.com ins Leben gerufen.

Dienstleistungen im Zentrum

Das audiovisuelle Highlight der neuen Webseite für Partner ist ein frisch produziertes Erklärvideo, das kurz und knapp die vier Kernbereiche von Heidiland Tourismus vorstellt. Wer sich darüber hinaus noch tiefer über die Organisation und ihre Aufgaben informieren möchte, findet im Unternehmensbereich weitere Informationen und Ansprechpartner. Ein zentrales Element der neuen Partner-Webseite ist zudem der Bereich «Dienstleistungen». Hier finden Beherbergungsbetriebe, Erlebnisanbieter, Gastronomen und Veranstalter nützliche Tipps und zahlreiche Unterstützungsangebote von Heidiland Tourismus, von denen sie Gebrauch machen können. Dieser Bereich widerspiegelt auch das Selbstverständnis der Organisation als Dienstleister für seine Partner aus der Region.

Auch touristische Projektentwicklung und -vermarktung hat in den letzten Jahren bei Heidiland Tourismus immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Tourismusorganisation möchte neuen Ideen Raum geben und begleitet zahlreiche touristische Projekte in der Region. Auf der Informationsplattform findet man deshalb auch eine Rubrik zu laufenden Projekten und zu generellen Förderinstrumenten für Tourismusprojekte.

Kommunikation fördern

«Die neue Informationsplattform ist ein zentrales Element für die Kommunikation mit unseren Partnern und zeigt ganz konkret auf, was wir als Organisation für sie und die Gäste tagtäglich machen», erklärt Orlando Bergamin, Geschäftsführer von Heidiland Tourismus. Gerade weil die überbetriebliche Zusammenarbeit und Vernetzung in Zeiten der Digitalisierung im Tourismus immer wichtiger wird, soll die Informationsplattform den Austausch in der Region noch stärker fördern. Im Bereich «Aktuelles» berichtet die Organisation künftig deshalb laufend über Neuigkeiten aus der Organisation und der Branche. Auch können sich Partner auf der Informationsplattform für das Partner-Mailing anmelden, um regelmässige Updates zu erhalten. Mit der Lancierung ist auch die Entwicklung der Informationsplattform noch nicht abgeschlossen. Sie soll je nach Bedürfnissen der Partner wachsen und künftig noch mit zusätzlichen Elementen und Funktionen angereichert werden.

Über die Heidiland Tourismus AG

Die Heidiland Tourismus AG ist die übergeordnete Destinationsmanagement-Organisation (DMO) für die Tourismuskreise Walensee, Pizol, Flumserberg und des Tourismuskreises Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer, welcher alle acht Gemeinden der Region Landquart umfasst. Die Heidiland Tourismus AG übernimmt für die Tourismuskreise den Aufbau und Vertrieb von touristischen Angeboten, die touristische Vermarktung der Region, die Pflege und Weiterentwicklung der Dachmarke Heidiland, sowie die Gästeinformation vor Ort. Die Heidiland Tourismus AG ist eine Aktiengesellschaft mit acht Aktionären. Präsidiert wird der Verwaltungsrat durch Prof. Dr. Pietro Beritelli (Vizedirektor des Instituts für Systemisches Management und Public Governance an der HSG St. Gallen). Die Heidiland Tourismus AG beschäftigt derzeit 19 Mitarbeitende, davon 8 am Hauptsitz und 11 an den zwei Infostellen am Flumserberg und in Bad Ragaz.

Medienkontakt: Heidiland Tourismus AG Orlando Bergamin,Geschäftsführer Valenserstrasse 6, 7310 Bad Ragaz T: +41 81 720 08 29 orlando.bergamin@heidiland.com

www.heidiland.com