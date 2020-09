Universität St. Gallen

Neuen Ehrensenator ernannt, drei Ehrendoktorwürden verliehen

Sehr geehrte Medienschaffende

Dr. h.c. Thomas Schmidheiny ist zum neuen Ehrensenator der Universität St.Gallen ernannt worden. Die HSG würdigt damit seine Verdienste für die jahrzehntelange Förderung und sein grosses Engagement zum Wohle der Universität St.Gallen. Auch drei neue Ehrendoktorwürden der Universität St.Gallen sind verliehen worden. Sie gingen an Professor Ann Langley, Professor Andrea Prat und Professor Eric Sialm. Die Auszeichnungen fanden in diesem Pandemie-Jahr für einmal nicht am Dies academicus, sondern zum Herbstsemester-Beginn im September statt.

Den vollständigen Text zum neuen Ehrensenator und den drei Ehrendoktorwürden finden Sie hier

