Kunst-Elite Österreichs unterstützt Tierschutz

Wien/Vösendorf (ots) - Zu oft werden Wildtiere nicht artgerecht als Haustiere in Österreich gehalten Polarfuchs Wukk darf endlich in ein tolles neues zu Hause einziehen. Wukk ist seit Sommer im Tierschutzhaus in Vösendorf und seither sucht Tierschutz Austria für ihn ein passendes und artgerechtes zu Hause, am besten mit Artgenossen. "Nach vielen Absagen haben wir endlich bei der TIERART Wildtierstation in Deutschland ...

