Immersives Erlebnis: Mazda und Stardesigner Charles Kaisin zelebrieren Handwerkskunst in der Garage Egger AG

Petit-Lancy (ots)

Stardesigner Charles Kaisin verwandelte den neuen Showroom der Garage Egger AG in Dietikon in eine winterliche Märchenwelt

Mazda machte live vor Ort erlebbar, wie japanische Handwerkskunst in das Design der Mazda Modelle einfliesst

Panel-Talk mit Mazda Designern über den Geist «Japanischer Handwerkskunst»

«Eine immersive Reise in eine zauberhafte Welt» sollte es werden – und die 110 Gäste wurden nicht enttäuscht. Beim Event «The Art of Craftsmanship – The Enchanted World by Mazda X Charles Kaisin» am Donnerstag, 30. November verwandelte sich der Showroom der Garage Egger AG in Dietikon in eine Märchenwinterwelt aus silberweissen Skulpturen und federleichten Origamivögeln. Kreiert wurde sie vom internationalen Stardesigner Charles Kaisin. Mitten darin: ein Mazda CX-60 in schimmerndem Soul Red Crystal. Grösser konnte der optische Kontrast nicht sein. Und doch verbindet beides die gleiche tiefe Leidenschaft für künstlerischen Ausdruck und Handwerkskunst in Vollendung. Wie Kaisin steht auch Mazda für eine ausserordentliche Liebe zum Detail und ein kompromissloses Streben nach Perfektion.

Wie diese Symbiose aus Expertise und Leidenschaft entsteht, konnten die Gäste hautnah erleben. An einem Tonmodell demonstrierte Hisato Ishii, Kunsthandwerker bei Mazda, wie unter seinen Händen und mit selbst geschaffenen Werkzeugen eine Idee Gestalt annimmt und zu einem emotionsgeladenen Fahrzeug kondensiert. «Nur mit den fünf Sinnen eines Menschen lässt sich das Mazda-Design «KODO – Soul of Motion» zum Leben erwecken», so Ishii. Ein Computer könne die kreative Handwerkskunst eines Tonmodellierers nicht vollständig ersetzen, denn sie repräsentiere das Ethos des Mazda Autobaus mit einer menschlichen Note.

«Die tiefe Beziehung zum Material und die Art und Weise, wie die Hand eines Meisters wie Hisato Ishii mit dem Material umgeht, ist für mich eine Inspiration», so Charles Kaisin bei der Podiumsdiskussion während des Events. Dort sprachen neben Kaisin auch Sandro Egger, Geschäftsführer der Garage Egger AG, Matthias Walker, Managing Director von Mazda Suisse, und Jo Stenuit, Design Director bei Mazda Motor Europe über die Symbiose von japanischer Handwerkskunst und modernem Design sowie über die Bedeutung von «Crafted in Japan» als Verpflichtung für Mazda. Dabei bedeute Perfektion nicht seelenlose, maschinelle Abwesenheit von Fehlern, sie sei vielmehr das Ergebnis der Leidenschaft und Expertise der Takumi, der hochangesehenen japanischen Handwerksmeister, die mit ihrer Kunstfertigkeit und Liebe zum Detail einzigartige Werke und Erlebnisse erschaffen – wie das ganz besondere Fahrerlebnis eines Mazda, betonte Jo Stenuit. Charles Kaisin erzählte, wie er ein Jahr in Japan an der Kunstuniversität von Kyoto studiert und dort das japanische Kunsthandwerk kennengelernt hat. «Sowohl die Meisterhaftigkeit als auch der Wille, jedes noch so kleine Detail zu beachten, begeistern mich an der japanischen Lebensart.» Diese transformiere er in seinen Kostümen, Requisiten, Licht, Klängen und Geschmäckern. Sie machten den anschliessenden Cocktail-Empfang zu einer immersiven Reise in die japanische Kultur, bei der jedes Detail seinen Platz hatte.

Für Matthias Walker, Managing Director von Mazda Suisse (SA), sei die Garage Egger AG genau der richtige Ort für Kaisins Inszenierung, denn auch dort verbinde sich Tradition und Moderne auf einzigartige Weise. Der Betrieb ist familiengeführt in der dritten Generation mit besonderer Leidenschaft für japanische Automobile. Im Frühling 2022 wurde die Garage Egger AG Partner von Mazda, ein Jahr später wurde der neue lichtdurchflutete Showroom eingeweiht. «Mazda ist unser Wunschpartner», so Sandro Egger. Matthias Walker weiter: «Mit der Familie Egger wollen wir die lange Tradition beider Unternehmen mit einem klaren Bekenntnis zum Fortschritt gemeinsam weiterführen.»

