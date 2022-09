Mazda (Suisse) SA

Mazda (Suisse) SA ernennt Marine Deloffre zur neuen Managerin PR & Influencers

Petit-Lancy

Die Marke Mazda steht für unkonventionelle Köpfe, ein leidenschaftliches Herz und den Willen, sich Herausforderungen zu stellen. Mit der neuen Managerin PR & Influencers Marine Deloffre hat das Unternehmen eine ideale Ergänzung gefunden, um diesen ausserordentlichen Spirit auch in Zukunft am Schweizer Markt zu verankern. Seit dem 1. September 2022 verantwortet sie als leidenschaftlicher Automobilfan das Storytelling der Marke und betreut die Kommunikation von Produkteinführungen, Unternehmensmitteilungen und Events.

Marine Deloffre verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Automobilbranche. Sie besitzt ein deutsch-französisches Doppeldiplom in Marketing der Euromed Business School in Marseille und der Hochschule Bremen in Deutschland. Darüber hinaus absolvierte sie einen MBA in Luxusmarketing und internationalem Management am Institut Supérieur de Marketing du Luxe in Paris. Schon während ihrer Ausbildung interessierte sich Marine Deloffre für Automobilthemen und betreute eine Studie zum Thema «Change-Management» bei Daimler in Bremen.

Ihre Laufbahn begann Marine Deloffre beim Pariser Modelabel Lanvin, für das sie kommerzielle Showrooms und Modenschauen organisierte. Bereits nach zwei Jahren wechselte sie jedoch zu Mercedes-Benz France. In der Pariser Marketingabteilung des Unternehmens durchlief sie zunächst das «CAReer Program – The Talent Program», dann übernahm sie die Funktion der Public-Relations- und Press-Managerin und später der Event- und Sponsoring-Managerin. Sie begleitete zahlreiche Events, wie die Pariser Modewoche, Golfevents, Segeln, Markenbotschafter-Programme, AMG-Events auf der Rennstrecke und 4MATIC-Events auf dem Eis.

Im Rahmen dieser Veranstaltungen lernte sie auch ihren nächsten Arbeitsplatz kennen, die Rennstrecke Circuit Paul Ricard in Le Castellet, Südfrankreich. Als Communication-Managerin brachte sie mit ihrer Idee einer «Rooftop-Party» einen ganz neuen Lifestyle-«Touch» in den Blancpain GT Series Endurance Cup 1000 km und später – nach ihrer Beförderung zur Leiterin der Kommunikationsabteilung – die Rückkehr des Grossen Preises von Frankreich in den Formel-1-Kalender. Ein Erfolg, dem sie ihre ganze Leidenschaft widmete. «Ich stamme aus keiner Motorsportfamilie», erklärt Marine Deloffre. «Aber ich habe mir meinen Platz in der Branche erarbeitet. Mit harter Arbeit und Leidenschaft ist alles möglich.»

Nach drei Jahren als Brand-Relations-Managerin bei Montblanc Switzerland freut sich Marine Deloffre nun auf ihre neuen Aufgaben bei Mazda (Suisse) SA. Denn damit hat sie erneut zu ihrer Leidenschaft zurückgefunden. «Ich war schon als Kind von Autos fasziniert», erklärt Marine Deloffre mit einem Lächeln. «Diese Leidenschaft begleitet mich bis heute. Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Arbeit den Mazda-Spirit erlebbar zu machen und zum Erfolg der Marke beizutragen.»

«Ich freue mich sehr, dass Marine die Rolle als Managerin PR & Influencers übernimmt. Mit ihrer grossen Leidenschaft für das Automobil und die Kommunikation wird Marine unser Team ideal ergänzen», sagt Matthias Walker, Managing Director von Mazda (Suisse) SA. «Ihre grosse Erfahrung im Bereich Lifestyle wird es uns erlauben, den Aufbau unserer Marke auch in diesem Bereich konsequent weiterzuführen.»