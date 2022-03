Mazda (Suisse) SA

Neuzugang im Mazda-Händlernetz: Garage Egger AG, Dietikon

Petit-Lancy (ots)

Ab 1. April 2022 übernimmt die Garage Egger AG in Dietikon/ZH die Hauptvertretung von Mazda.

Getreu dem Mazda-Motto «Drive together», freuen sich beide Seiten auf eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft.

Eine über 85-jährige Tradition, langjährige Mitarbeitende mit viel Erfahrung und eine loyale Kundschaft zeichnen die Garage Egger AG aus.

Das Mazda-Händlernetz mit mehr als 100 eigenständigen Vertretern in der ganzen Schweiz gewinnt in der Region Zürich einen Neuzugang hinzu. Ab dem 1. April 2022 übernimmt die Garage Egger AG die Hauptvertretung der japanischen Marke im Limmattal.

Mazda und die Garage Egger AG machen sich auf eine gemeinsame Reise

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung anfangs Februar zeigten sich beide Partner hoch erfreut über die zukünftige Zusammenarbeit. «Dass wir unser Portfolio mit Mazda bereichern können, passt hervorragend zu unserer Geschichte mit japanischen Marken», sagt Sandro Egger, Geschäftsführer der Garage Egger AG. «Mazda ist unser Wunschpartner, weil er die gleiche Philosophie der absoluten Kundenorientierung vertritt und uns mit viel Engagement unterstützt.»

Auch Matthias Walker, Managing Director von Mazda (Suisse) SA, ist überzeugt. «Es macht uns stolz, mit der Familie Egger einen professionellen und erfolgreichen Partner gefunden zu haben, der in unsere Marke investiert. Sandro Egger und sein Team passen mit ihrer grossen Leidenschaft und ihrer professionellen Arbeitsweise perfekt zu uns. Wir freuen uns, die Zukunft gemeinsam zu gestalten.»

Im Jahr 2022 dürfen einige Neuheiten von Mazda erwartet werden

Dieses Jahr lanciert Mazda eine Reihe neuer und überarbeiteter Modelle: den Mazda2 neu mit Vollhybridantrieb, den überarbeiteten Mazda CX-5 mit drei neuen, attraktiven Ausstattungsvarianten und – als Weltpremiere am 8. März 2022 – das neue SUV-Modell Mazda CX-60 mit Plug-in-Hybridantrieb.

Mazda setzt so bei der Modellpalette auf eine Mischung aus hocheffizienten, hybridisierten Verbrennungsmotoren sowie Elektro- und Plug-in-Hybridantrieben. Allen gemeinsam sind innovative Technologien, preisgekröntes Design, hervorragende Verarbeitungsqualität und ein Charakter, der auf Fahrspass ausgelegt ist.

Die Garage Egger AG investiert für die Zukunft

Die Garage Egger AG ist ein erfolgreicher Familienbetrieb. Mit viel Herzblut und Leidenschaft führt Sandro Egger als Geschäftsführer mit seinen 20 Mitarbeitenden und 3 Lehrlingen die Garage in der 3. Generation. Der Erfolg der letzten Jahre erlaubt ihm, nebst seinem Markenportfolio auch die Verkaufslokalitäten fit für die Zukunft zu machen.

«Unsere Verkaufsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die ausgestellten Mazda-Fahrzeuge haben viele Designpreise erhalten und verfügen über innovativste Technologien. Entsprechend möchten wir sie unseren Kunden präsentieren können und freuen uns, dass wir in Kürze mit dem Neubau eines modernen, zweigeschossigen Verkaufsgebäudes beginnen», sagt Sandro Egger. «Ab Mitte März ziehen wir vorübergehend in ein Provisorium in Urdorf um. Die Eröffnung des neuen Showrooms ist auf Anfang 2023 geplant.».