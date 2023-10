Mazda (Suisse) SA

Japanische Handwerkskunst: Mazda und Designer Charles Kaisin inszenieren exklusives Erlebnis-Dinner

Petit-Lancy (ots)

Mazda präsentierte als Sponsor des EFG Swiss Open Gstaad Handwerkskunst in vielen Facetten

Der belgische Designer Charles Kaisin kreierte ein Erlebnis-Dinner für 150 Gäste

Die immersive Erfahrung machte den Geist japanischer Kunstfertigkeit erlebbar

Mazda steht für «japanische Handwerkskunst in Vollendung» – das bedeutet eine ausserordentliche Liebe zum Detail und kompromissloses Streben nach Perfektion, aber immer mit Herz und Seele. Die Takumi-Meister – der japanische Titel für verdiente Handwerkskünstler, den sie erst nach Jahrzehnten an Erfahrung tragen dürfen – bei Mazda stellen täglich sicher, dass dieser Anspruch erfüllt wird. Ebenfalls ein Ausnahmekünstler ist der belgische Designer Charles Kaisin, der Objekte gestaltet, aber auch als künstlerischer Leiter für Events wie Modeschauen oder extravagante Dinner-Erlebnisse tätig ist. Im Rahmen des Sponsorings des diesjährigen EFG Swiss Open Gstaad, das als Teil der internationalen Turnierserie ATP 250 des Herrentennis-Verbands ATP vom 15. bis 23. Juli stattfand, organisierten er und Mazda das exklusive Erlebnis-Dinner «The art of craftsmanship: experiential dinner by Mazda x Charles Kaisin» im Restaurant LEONARD’s des Grand-Bellevue-Hotels.

Das immersive Erlebnis bot 150 Gästen ein einzigartiges Abendessen, bei dem Kostüme, Requisiten, Licht, Klänge und Geschmäcker ganz darauf ausgerichtet waren, den Geist der ausserordentlichen japanischen Handwerkskunst für alle Sinne erfahrbar zu machen. Denn dies war auch das übergreifende Thema für Mazdas Sponsoring des Tennis-Events. So präsentierte Mazda in Gstaad Handwerkskunst in all ihren Facetten, gemäss dem Markenversprechen «japanische Handwerkskunst in Vollendung».

Katarina Loksa, Communications Director Mazda (Suisse) SA & Head of Brand bei Mazda Motor Europe, kommentierte den Abend: «Charles Kaisin war für uns eine einfache Wahl, um diesen besonderen Abend zu gestalten. Mit seiner Arbeit, besonders seinen surrealistischen Dinnern hat er immer wieder bewiesen, was für ein Ausnahmekünstler er ist – einer, der nicht ruht, bis er nicht den perfekten Ausdruck für das, was ihn inspiriert, gefunden hat. Dadurch repräsentiert er alles, wofür unser Ideal des Takumi-Meisters steht. Er steht für genau die Exzellenz, die wir im Rahmen unseres Sponsorings bei diesem Tennisturnier von Weltklasse zeigen wollen.»

Charles Kaisin erklärt: «Ich habe ein Jahr lang in Japan an der Kunstuniversität von Kyoto gelebt und bin sehr angetan vom japanischen Kunsthandwerk. Sowohl die Meisterhaftigkeit als auch der Wille, jedes noch so kleine Detail zu beachten, begeistern mich an der japanischen Lebensart. Für dieses Dinner habe ich mich entschieden, die Gäste durch die Kunst des Faltens zu führen. Es ist ein Abendessen, bei dem die Sinne angeregt werden, so wie Mazda mit seinem Streben nach Perfektion selbst in den kleinsten Details die Sinne umschmeichelt. Die Art und Weise, wie Mazda Autos kreiert umfasst eine faszinierende Verbundenheit der Hand eines Meisters mit dem Material, das sie bearbeitet, zum Beispiel bei den handgefertigten Tonmodellen für jedes neue Automodell. Diese tiefe Beziehung zum Material hat mich inspiriert, das Abendessen als immersive Reise in die japanische Kultur zu gestalten, bei der jedes Detail seinen Platz hat.

Nach einem Cocktail-Empfang erlebten die 150 Gäste vier Gänge, die zugleich Kunstszenen waren – mit Bedienpersonal in ausgefallenen Kostümen, Vorspeisen serviert in japanischen Bentoboxen, kunstvolle Origami-Faltungen und ein Physik-Experiment, in dem die Gäste Strom für LED-Lichter aus japanischen Zitrusfrüchten generierten. Der Höhepunkt am Ende des Dinners war die Enthüllung einer gelben Kugel aus Origami-Vögeln, die von der Decke des Saals schwebten und einen Tennisball symbolisierten. So schloss sich der Kreis von sportlicher Dynamik, Liebe zum exquisiten Detail und emotionalen Momenten – der perfekte Ausdruck für die Inspiration des Abends: japanische Handwerkskunst in Vollendung.