Veränderungen im Verwaltungsrat von Sanitas

Sanitas verstärkt ihren Verwaltungsrat mit dem ausgewiesenen Finanzexperten Peter Lüssi und dem Gesundheitsspezialisten Prof. Dr. med. Christoph Kindler. Gleichzeitig verlässt Prof. Dr. Michael Koller das Gremium.

An der ordentlichen Generalversammlung Ende Mai wurden mit Peter Lüssi und Prof. Dr. med. Christoph Kindler zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat von Sanitas gewählt. Gleichzeitig wurde Prof. Dr. Michael Koller verabschiedet, der dem Gremium seit 2020 angehörte. Der Sanitas Verwaltungsrat besteht somit neu aus sieben Mitgliedern.

Mit Peter Lüssi profitiert der Sanitas Verwaltungsrat von äusserst fundiertem und breitem finanziellem Know-how. Er war über dreissig Jahre Partner bei Price Waterhouse Coopers mit Fokussierung in Financial Services und in Versicherungsgesellschaften. Dabei verantwortete und führte er Prüfungen unter verschiedensten Rechnungslegungsstandards durch und leitete Spezialprojekte und Beratungsmandate wie IPOs, Fusionen, Unternehmensbewertungen und andere Projekte.

Prof. Dr. med. Christoph Kindler ergänzt den Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und seiner medizinischen Expertise. Er ist Spezialarzt FMH Anästhesiologie und Reanimation sowie Spezialarzt FMH Intensivmedizin und war während über zehn Jahren Chefarzt der Klinik Anästhesie und Bereichsleiter des Bereichs Perioperative Medizin der Kantonsspital Aarau AG sowie bis im Jahr 2018 Mitglied der Geschäftsleitung. Davor war er als Kaderarzt am Departement Anästhesie des Universitätsspitals Basel und der University of California, San Francisco (UCSF), tätig.

Verwaltungsratspräsident Ueli Dietiker über die Neuzugänge: "Mit Peter Lüssi und Christoph Kindler können wir den Verwaltungsrat von Sanitas substanziell verstärken und optimal ergänzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bedanke mich gleichzeitig bei Michael Koller für seine Unterstützung in den letzten Jahren."

Im Anschluss an ihre Wahl in den Sanitas Verwaltungsrat wurden sowohl Peter Lüssi als auch Prof. Dr. med. Christoph Kindler auch in den Stiftungsrat der Stiftung Sanitas Krankenversicherung gewählt.

