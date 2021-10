Sanitas Krankenversicherung

Sanitas auf Platz 1 bei Umfrage zur Kundenzufriedenheit des K-Tipp

Zürich (ots)

Kundenzufriedenheit steht bei Sanitas an erster Stelle. Dabei setzt die Krankenversicherung auf innovative und digitale Lösungen, um den Versicherten den Zugang zur Gesundheit so einfach wie möglich zu machen. Die Bemühungen zahlen sich aus: Sanitas hat laut der jährlichen, repräsentativen Umfrage des K-Tipp die zufriedensten Kundinnen und Kunden der Schweiz.

Um ihren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, setzt Sanitas auf digitale Lösungen und innovative Services. So ergänzt Sanitas in diesen Tagen ihre Portal App etwa um einen weiteren digitalen Service, den Gesundheitscheck. Bereits im März 2021 hat Sanitas die Portal App um den Bereich "Meine Gesundheit" erweitert und stellt ihren Versicherten damit einen Begleiter in allen Fragen rund um die Gesundheit zur Seite. Als integrale Gesundheitsplattform bietet die Portal App umfassende Informationen und Services - jederzeit, sicher, intelligent und motivierend.

Die Kundinnen und Kunden von Sanitas schätzen deren innovative Dienstleistungen. So ist Sanitas beispielsweise die erste Krankenversicherung der Schweiz, bei der Versicherte ihre Rechnungen unkompliziert via Twint oder Kreditkarte bezahlen können. Und mit dem Rechnungsübersetzer sorgt Sanitas für Transparenz bei den Arztrechnungen und dafür, dass die Kundinnen und Kunden, die Abrechnungspositionen besser verstehen.

Die Investitionen in innovative und digitale Lösungen sowie den Kundenservice haben sich einmal mehr gelohnt. Die repräsentative Umfrage führte das Link-Institut in Luzern im Auftrag des K-Tipp durch. Vom 19. Juli bis 30. August 2021 wurden 2701 Personen in der Deutschschweiz und in der Westschweiz im Alter von 15 bis 79 Jahren telefonisch zu ihrer Zufriedenheit mit dem Service ihrer Krankenversicherung befragt. Mehr als 70 Prozent der Kundinnen und Kunden, welche in den letzten zwei Jahren Leistungen bezogen haben, waren mit Sanitas sehr zufrieden.

Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger freut sich sehr über den tollen Erfolg: "Der 1. Platz bei der K-Tipp-Umfrage ist eine schöne Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer strategischen Ambition, die Nummer 1 aller Krankenversicherungen in Sachen Convenience zu sein."

Hier gibt's detaillierte Ergebnisse zur Umfrage: https://www.sanitas.com/content/dam/sanitas-internet/Dokumente/K-Tipp_Sanitas.pdf