Feldschlösschen Getränke AG

Feldschlösschen Helvetic neu im Detailhandel - ein Schweizer Helles mit 100 Prozent Schweizer Hopfen

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Rheinfelden (ots)

Nach dem erfolgreichen Start in der Gastronomie ist Feldschlösschen Helvetic ab sofort auch im Detailhandel erhältlich. Das mit 100 Prozent Schweizer Hopfen gebraute Bier im Stil "Schweizer Helles" trifft den Geschmack vieler Konsumentinnen und Konsumenten und erweitert die Vielfalt im Lagerbierregal. Feldschlösschen bringt damit erstmals eine 33-cl-Sleek-Can auf den Markt. Gleichzeitig erfüllt das Bier einen guten Zweck: Ein Teil des Erlöses fliesst in Projekte zur Nachwuchsförderung in der Gastronomiebranche.

Das Lagerbier ist mit Abstand die beliebteste Biersorte in der Schweiz. Drei von vier Bieren, die im vergangenen Jahr in der Schweiz getrunken wurden, waren Lagerbiere[1]. Feldschlösschen baut seine Stärke in dieser Kategorie stetig mit weiteren Varianten aus. Die neuste Kreation heisst Feldschlösschen Helvetic: Ein Schweizer Helles, das 2025 in der Gastronomie lanciert wurde und ab sofort auch im Detailhandel erhältlich ist. Gebraut mit 100 Prozent Schweizer Hopfen, überzeugt Feldschlösschen Helvetic durch feine Malznoten, eine milde Bitterkeit und einen leicht süsslichen Abgang - ein ausgewogener und erfrischender Geschmack, der besonders gut zu geselligen Momenten passt. Zum ersten Mal setzt die Brauerei Feldschlösschen mit Helvetic auf das Format der 33-cl-Sleek-Can. Die schlanke Dose mit weniger Inhalt als die übliche 50-cl-Dose entspricht dem Trend zu moderaterem Konsum. In ausgewählten Coop Supermärkten sowie im Feldschlösschen Online-Getränkeshop ist Feldschlösschen Helvetic mit 4,7 Volumenprozent Alkohol auch im 4-Pack mit 27,5-cl-Einweglaschen erhältlich.

Die optische Gestaltung der beiden Gebinde ist inspiriert vom Entstehungsort aller Feldschlösschen-Biere: dem Sudhaus. Die blaugrünen Kacheln sowie die Kupferfarbe der Sudpfannen finden sich auf Dosen, Flaschen und Verpackungen wieder.

Nachwuchsförderung in der Gastronomie

Mit der Lancierung von Feldschlösschen Helvetic rief die Brauerei im Jahr 2025 auch den Feldschlösschen Pro Gastro Fonds ins Leben. Aus dem Verkauf des Biers floss im vergangenen Jahr ein sechsstelliger Betrag in den Fonds. Dieser kam "Avanti!", einer Initiative von GastroSuisse, zugute und finanzierte die Aktion "Talent Table". Die Aktion bringt Lehrbetriebe und Nachwuchstalente zusammen - mit dem Ziel, mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Gastgewerbe zu gewinnen. Auch mit dem Verkaufserlös aus dem Detailhandel werden Projekte unterstützt, die sich der nachhaltigen Nachwuchsförderung in der Gastronomie verschreiben.

[1] Quelle: Schweizer Brauerei-Verband, Absatzstatistik 2025