Furniture China 2025: BEYOND NEXT beginnt in Pudong

Furniture China 2025 und Maison Shanghai, eine von der China National Furniture Association (CNFA) und Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co, Ltd. gemeinsam organisierte Messe, öffnet vom 9. bis 13. September in den Ausstellungszentren SWEECC und SNIEC in Pudong, Shanghai, die Türen für globale Möbelhändler und Fachleute der Branche und feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Unter dem visionären Motto „BEYOND NEXT" zielt die Veranstaltung darauf ab, transformative Innovationen in den Bereichen Möbeldesign, Herstellung und nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig globale Handelspartnerschaften zu fördern. Auf einer Fläche von mehr als 350.000 Quadratmetern wird die Messe über 3.500 Aussteller in den Bereichen Möbel, Materialien und innovative Lösungen bieten.

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Die Furniture China wird im SNIEC (10.-13. September) erstmals den Gartenmöbel-Pavillon in Halle E8B präsentieren, in dem auf 8.000 Quadratmetern trendige und langlebige Outdoor-Living-Designs zu sehen sind. In der neuen Commercial High-End Contract Furniture Halle (E5) werden ESG-orientierte Raumlösungen für Büros, Einzelhandel und kulturelle Einrichtungen in eindrucksvollen Präsentationen vorgestellt. Alle Messehallen sind sorgfältig nach Produktkategorien gegliedert, um das Sourcing für globale Einkäufer effizient zu gestalten. Zu den wichtigsten Kategorien gehören zeitgenössische Möbel, Polstermöbel, Matratzen, Büromöbel, Außenmöbel, Tische und Stühle sowie Materialien und Haushaltswaren. Die parallel stattfindenden Veranstaltungen – FMC China und FMC Premium – bringen Hersteller, Einkäufer und Designer zusammen, um das Anbahnen strategischer Partnerschaften zu ermöglichen.

Maison Shanghai definiert Exzellenz in der Inneneinrichtung neu

Die zu einer Design Week and Exhibition aufgewertete Maison Shanghai (9.-12. September im SWEECC) wird mit über 800 Marken in vier Themenpavillons den „Wert des Designs" in den Mittelpunkt stellen. Zu den Highlights der Messe gehören verschiedene Wohndekorationen und Einrichtungsaccessoires (H1), trendige Lifestyle-Displays (H2), kuratierte, von der Kunst inspirierte Möbeldesigns (H3) und eine Factory Direct Sales Zone (H4), die Designer mit über 200 OEM/ODM-Herstellern verbindet. Mehr als 100 Foren und Veranstaltungen, darunter der Gold Idea Design Award, Design of Designers (DOD) und Maison Design Conference, werden einen aufschlussreichen Branchendialog fördern, um Lösungen für die Inneneinrichtung und das Design von Wohnungen zu unterstützen.

Furniture China 2025 Hallenplan, SNIEC, Pudong Shanghai

Maison Shanghai 2025 Hallenplan, SWEECC, Pudong Shanghai

Globale Vernetzung und digitale Integration

Die DTS-Plattform und die offizielle App (DTS FurnitureChina) ermöglichen rund um die Uhr B2B-Verbindungen und schaffen eine Brücke zwischen digitalem und physischem Handel.

Entdecken Sie Möbelinnovationen, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Designs in Shanghai Pudong vom 9. bis 13. September

Besucher können sich vorregistrieren, um eine kostenlose Eintrittskarte online oder per App sowohl für die Maison Shanghai 2025 (9.-12. September, SWEECC) als auch für die Furniture China 2025 (10.-13. September, SNIEC) zu erhalten.

Bewerben Sie sich unter folgendem Link, um auf der Furniture China auszustellen

Bewerben Sie sich unter folgendem Link, um auf der Maison Shanghai auszustellen

Digitale Plattform: dts.jiagle.com

