FHNW; Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Prof. Nora Dainton übernimmt Leitung Institut Digitales Bauen der FHNW

Medienmitteilung, 10. März 2026

Prof. Nora Dainton übernimmt Leitung Institut Digitales Bauen der FHNW

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW freut sich, die Besetzung der Institutsleitung mit Prof. Nora Dainton bekannt zu geben. Das Institut Digitales Bauen rückt praxisnahe digitale Methoden und Tools in Lehre und Forschung in den Vordergrund, um Bauprojekte effizienter, vernetzter und zukunftssicher zu gestalten.

Ab sofort übernimmt Prof. Nora Dainton die Leitung des Institut Digitales Bauen der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW. Bereits seit einem Jahr ist Dainton Institutsleiterin ad interim und engagiertes Mitglied der Hochschulleitung. In dieser Zeit erarbeitete sie fundierte Grundlagen für die Weiterentwicklung des Instituts und dessen Produkte. Dazu gehören nebst einem Ausbildungs- und einem Weiterbildungsmaster ein breites, für die Praxis hochrelevantes Forschungsportfolio in den Themengebieten Zusammenarbeit und Prozessgestaltung sowie Bau-Informationsmanagement.

Erfahrene und visionäre Praktikerin mit starker Vernetzung

Prof. Nora Dainton bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Schweizer Hochschullandschaft mit und ist bestens vernetzt. Seit mehr als fünf Jahren ist sie am Institut Digitales Bauen in verschiedenen Positionen tätig. 2020 entwickelte sie den MSc FHNW in Virtual Design and Construction mit und gestaltet fortan das Institut als Studiengangleiterin und Mitglied der Institutsleitung massgeblich mit.

Vor ihrem Engagement im Institut Digitales Bauen war die ausgebildete Industriedesignerin an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW als Dozentin und im Qualitätsmanagement tätig und hat in der eigenen Firma Projekte in den Bereichen Prozessgestaltung und Design umgesetzt. Des Weiteren hat Prof. Nora Dainton Firmen beim Erarbeiten von Lehr- und Lernkonzepten unterstützt.

Fachliche Stärke und klare Vision

Prof. Dr. Gerhard Fellnhofer, Direktor der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW, freut sich über die Wahl: «Prof. Nora Dainton hat im Findungsverfahren mit ihrer Persönlichkeit, ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer klaren Vision überzeugt und sich deutlich durchgesetzt. Zusammen mit dem bestehenden Team steht sie für Kontinuität. Mit ihrem unkonventionellen Hintergrund und ihrer verbindenden Art wird sie die Entwicklung des Instituts weiterhin mit frischen Impulsen prägen. Die Zusammenarbeit mit Prof. Nora Dainton ist inspirierend und bereichernd – ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.»

Institut Digitales Bauen

Das Institut Digitales Bauen treibt die digitale Transformation des Bau- und Immobilienwesens voran. Im Mittelpunkt stehen neue Organisationsformen, Prozesse und Werkzeuge zur Bewältigung zunehmender Projektkomplexität. Basierend auf dem Framework von Virtual Design & Construction (VDC) fördert das Institut interdisziplinäre Zusammenarbeit, den Einsatz digitaler Bauwerksmodelle sowie die Entwicklung praxisnaher Methoden und Tools für Projekt- und Informationsmanagement im Bauwesen.

Weitere Informationen zum Institut: https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/institut-digitales-bauen

