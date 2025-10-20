FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Hochschule für Soziale Arbeit FHNW & Kompetenz Bildung Bern BFF: Jugendliche zwischen Hochrisiko und "Normalität"

Medienmitteilung, 20. Oktober 2025

Jugendliche zwischen Hochrisiko und "Normalität "

Jugendliche und ihr Handy: Eins ist ohne das andere kaum vorstellbar. Und doch gibt es Umstände, in denen der Umgang mit digitalen Medien streng reglementiert wird. Eine neue Studie befasst sich mit der Mediennutzung von Jugendlichen, die wegen hoher Fremd- oder Selbstgefährdung in stationären Einrichtungen von Jugendhilfe und -psychiatrie leben.

«Die Themen und die Frage, warum sie digitale Medien nutzen, unterscheiden sich nicht sehr von anderen Jugendlichen», sagt Prof. Dr. Rahel Heeg vom Institut Kinder- und Jugendhilfe der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Gemeinsam mit ihrem Team sowie Monika Luginbühl von BFF – Kompetenz Bildung Bern hat sie hoch belastete Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren zu ihrem Umgang mit digitalen Medien befragt. Aufgrund ihrer Situation leben sie in stationären Settings – zu Wort kamen auch die Fachpersonen aus den acht Einrichtungen. Die Ergebnisse all dieser Interviews geben einen Einblick in das mitunter diffizile Zusammenspiel von Kindeswohl im Kindesschutz, Freiheitsrechten und jugendlicher Autonomie in Bezug auf digitale Medien. «re:connect» heisst die Studie, die am 23. Oktober erscheint und den Umgang mit digitalen Medien in intensiv betreuten Settings von Jugendhilfe und -psychiatrie untersucht. Sie ist Teil der MEKiS-Initiative («Medienkompetenz in der Sozialen Arbeit»), die Grundlagen für die medienpädagogische Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in der Sozialen Arbeit schafft.

Stärkere Belastung in stationären Einrichtungen

«Tendenziell sind Jugendliche, die in stationären Einrichtungen untergebracht sind, stärker belastet als Jugendliche, die in ihrer Familie wohnen» – so beschreibt Rahel Heeg die Situation der Jugendlichen. «Die Problematiken, die viele Jugendliche ohnehin erleben – ganz unabhängig von der Frage nach dem Umgang mit digitalen Medien –, sind also bei ihnen besonders ausgeprägt». Die Spannbreite der Themen, für die sie digitale Medien nutzen, ist ebenso breit wie bei ihren Altersgenoss*innen in Familien, doch wie sie sie verwenden können, ist häufig anders: dann nämlich, wenn die Nutzungszeiten durch die Einrichtung eingeschränkt werden. «Wenn man das Handy nur noch zu bestimmten Zeiten – oder vielleicht auch gar nicht – benutzen darf und die ganzen Chats weiterlaufen, ist man aus den Chats einfach draussen», fasst Rahel Heeg eine zentrale Erkenntnis zusammen.

Medienkompetenz als Herausforderung

Neben Fragen zur Nutzung digitaler Medien wirft die Studie auch Fragen zur Medienkompetenz auf – und zwar nicht nur zur Medienkompetenz der Jugendlichen, sondern auch der Erwachsenen. «Es ist wichtig zu sehen, dass Medienkompetenz verschiedene Teilkompetenzen beinhaltet», erklärt Monika Luginbühl von BFF – Kompetenz Bildung Bern: «Technisch sind Jugendliche oft sehr fit. Manchmal auch noch bei der Nutzung – sie sind schnell dabei, irgendetwas auf dem Gerät zu machen. Aber wenn es um Reflexionskompetenz oder um soziale Kompetenzen geht, können ihnen Erziehungsberechtigte und Fachleute sehr viel mitgeben. Und zwar allein dank der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen und dem Interesse an ihnen – ohne dass sie dabei jedes Tun kennen müssten. Das hat sehr viel mit Beziehungsqualität und Beziehungsgestaltung zu tun: ein ganz zentraler Wert», so Monika Luginbühl. Dafür benötigen die Fachpersonen selbst gute Kenntnisse über digitale Medien und ein Interesse an den Lebenswelten der Jugendlichen.

Studie wird am 23. Oktober veröffentlicht

Mehr zur Studie finden Sie im anhängenden Interview mit den beiden Forscherinnen, die Studie selbst erscheint am 23. Oktober 2025.

Link auf Webseite

www.mekis.ch/projekte/Projekt-re-connect.html

