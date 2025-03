FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Neuer Direktor der Hochschule für Wirtschaft FHNW

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 25. März 2025

Neuer Direktor der Hochschule für Wirtschaft FHNW

Der Fachhochschulrat der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat am 24. März 2025 Dr. Rico Travella zum neuen Direktor der Hochschule für Wirtschaft FHNW gewählt.

Dr. Rico Travella (58) hat sein Studium in Betriebswirtschaft 1990 an der Universität St. Gallen abgeschlossen und erlangte 2003, ebenfalls an der Universität St. Gallen, seine Promotion im Bereich Betriebswirtschaft und Marketing. Aufgrund seiner beruflichen Laufbahn in den Bereichen Unternehmensberatung, Marketing und Kommunikation, verfügt er über langjährige und breite Führungserfahrung in verschiedenen privatwirtwirtschaftlichen Unternehmen. Seit 2020 arbeitete Dr. Rico Travella bei der Alternativen Bank Schweiz zuerst als Leiter Marketing und Kommunikation und seit 2022 als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Services (Marketing & Kommunikation, Nachhaltigkeit, HR, Projekte, IT, Infrastruktur, Finanzen, Recht & Compliance).

Per 1. September 2025 wird Dr. Rico Travella die strategische und operative Führung sowie die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Hochschule für Wirtschaft FHNW mit über 400 Mitarbeitenden und rund 3 000 Studierenden übernehmen. In der Funktion als Direktor wird er das regionale, nationale und internationale Netzwerk sowie die Positionierung der Hochschule für Wirtschaft FHNW strategisch ausbauen und verstärken, die Weiterentwicklung eines zeitgemässen, praxisorientierten und wissenschaftsbasierten Ausbildungsangebots fördern und als Mitglied der Direktion der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW die Entwicklung der FHNW mitverantworten.

Markus Jordi, Präsident des Fachhochschulrats der FHNW, freut sich über die Wahl des neuen Direktors. «Der neue Direktor der Hochschule für Wirtschaft FHNW muss einem äusserst anspruchsvollen Profil entsprechen und die Kompetenz haben, zukünftige Herausforderungen zielorientiert und nachhaltig zu meistern. Wir sind überzeugt, mit Rico Travella die hierfür geeignete Person gefunden zu haben», so Markus Jordi.

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und Leiter der Berufungsverfahren zieht zur Wahl der neuen Direktorin das Fazit: «Ich freue mich sehr über die Wahl von Rico Travella. Der neue Direktor hat die Erfahrung, das Netzwerk und die Persönlichkeit, welche für diese Funktion zentral sind».

