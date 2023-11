FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Tag der offenen Tür – 5 Jahre FHNW Campus Muttenz

Medienmitteilung, 8. November 2023

Tag der offenen Tür – 5 Jahre FHNW Campus Muttenz

Am Samstag, 18. November 2023 feiert der FHNW Campus Muttenz mit einem «Tag der offenen Tür» sein 5 Jahre-Jubiläum. Ein vielfältiges Programm für alle Altersklassen und ein breites Verpflegungsangebot laden zum Entdecken, Geniessen und Verweilen ein.

Der architektonisch spektakuläre Campus – das grösste Gebäude der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW – ist für sich schon einen Besuch wert. Am 18. November lohnt es sich besonders, dem FHNW Campus Muttenz einen Besuch abzustatten, denn die fünf ansässigen Hochschulen und die Services des FHNW Campus Muttenz haben für den «Tag der offenen Tür» ein vielfältiges Programm mit mehr als 100 Attraktionen gestaltet.

Von 10 Uhr bis um 18 Uhr werden neben verschiedenen Führungen und Ausstellungen insbesondere die Vielzahl an interaktiven Angeboten und Workshops für Begeisterung in allen Altersklassen sorgen. Bei über 25 Kurzreferaten zu unterschiedlichsten Themen aus den Hochschulen lässt sich in einem der modernen Hörsäle am Campus «Studi-Luft» schnuppern. Abgerundet wird das Programm durch Kultur und Sport mit Konzerten, Performances und einem Campus Cinema.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Campus Gastronomie wartet mit einem breiten Verpflegungsangebot auf und an verschiedenen Degustations- und Verkaufsständen lassen sich regionale Produkte aus den Trägerkantonen der FHNW entdecken.

Wer sich mit etwas Glück ein brandneues iPhone 15 Pro oder einen der weiteren attraktiven Preise sichern will, kann an einem Wettbewerb mit Online-Registrierung teilnehmen.

Der Eintritt ist frei und alle Attraktionen der Hochschulen können kostenlos erlebt werden. Für den Heimweg erhalten die Besuchenden eine kleine Überraschung (solange der Vorrat reicht).

5 Jahre FHNW Campus Muttenz – Tag der offenen Tür

Samstag, 18. November 2023 | 10.00 – 18.00 Uhr

FHNW Campus Muttenz, Hofackerstrasse 30, 4132 Muttenz

Alle Informationen zum vielfältigen Programm mit über 100 Attraktionen, zur Anreise und zum Wettbewerb finden sich unter fhnw.ch/muttenz

Medienanfragen richten Sie bitte an kommunikation.muttenz@fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 600 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 400 Dozierende vermitteln in 31 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

