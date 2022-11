On Air

On Air kündigt drei atemberaubende, bahnbrechende Auftritte des Royal Philharmonic Orchestra an

On Air kündigt die Veröffentlichung dreier Auftritte des weltberühmten Royal Philharmonic Orchestra an. Alle drei Darbietungen werden von Peter Breiner geleitet und beinhalten Kompositionen von Igor Strawinsky (1882–1971), dem revolutionären Komponisten, der für eine der wichtigsten und weitreichendsten Bewegungen der letzten 100 Jahre verantwortlich ist: den Neoklassizismus.

Aufgenommen in atemberaubender 4K-UHD- Dolby-Vision-Qualität mit Dolby-Atmos -Technologien sind die folgenden drei Stücke zu hören: DerFeuervogel, Petruschka und DieFrühlingsweihe.

„DerFeuervogel" wird ab dem 17. November, „Petruschka" ab dem 8. Dezember und „DieFrühlingsweihe" ab dem 22. Dezember zum Streamen verfügbar sein. Alle drei Aufführungen werden nach der Veröffentlichung auf Abruf zur Verfügung stehen.

Hier ist ein Trailer des Stücks „Der Feuervogel" in 4K-Ultra-HD-Qualität zu sehen

Eintrittskarten für alle drei Aufführungen sind auf www.onair.events/classical erhältlich.

Jakub Krampl, CEO von On Air, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, drei herausragende Strawinsky-Stücke mit dem RPO und Peter Breiner präsentieren zu können. Bei jeder neuen Aufführung sind wir besser als je zuvor und das ist auch dieses Mal nicht anders. Klassische Aufführungen sind in der Regel optisch unattraktiv und verfügen über eine Frontkamera und ein paar Blickwinkel, die nicht die Dynamik der Musik selbst widerspiegeln. Wir verfolgen einen anderen Ansatz und das Endprodukt ist sowohl optisch als auch akustisch spannend. Wird dies einigen Puristen nicht gefallen? Vielleicht, aber wir wollen unsere Aufführungen einem jüngeren Publikum näherbringen, und die jungen Leute werden den modernen Touch zu schätzen wissen."

Ian Maclay vom RPO fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit On Air war eine fantastische Chance für uns, unser Bestreben, Orchestermusik für alle zugänglich zu machen und sie in den Mittelpunkt der modernen Gesellschaft zu rücken, fortzusetzen."

Der Dirigent Peter Breiner kommt zu folgendem Schluss: „Man kann sich kaum eine bessere Möglichkeit vorstellen, um eine Unternehmung in der klassischen Musik zu beginnen, als diese drei großen Werke von Strawinsky, die eine Grundlage für das Repertoire jedes Orchesters bilden. Die Zusammenarbeit zwischen dem brillanten RPO und führenden Produzenten führte zu einer visuell und akustisch außergewöhnlichen Aufnahme."

Informationen zu On Air:

On Air bietet Ihnen Zugang zu exklusiven Pay-per-View- und On-Demand-Aufführungen aus der ganzen Welt. On Air hat schon früher Aufführungen mit preisgekrönten Produktionspartnern produziert und an einigen der weltweit berühmtesten Drehorte gefilmt, und es hat Auftritte der weltweit bekannten Pop-Ikone Anne-Marie, des bahnbrechenden Pop-stars Years & Years, des BRIT-Award-Preisträgers Skepta, des Gewinners des Mercury-Preises Arlo Parks, des Grammy-Preisträgers Robert Glasper und der Bafta-Preisträger-Gruppe Kurupt FM gestreamt.

www.onair.events

