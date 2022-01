FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Gestaltung und Kunst: Doing Fashion Graduation 2021

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW.

Medienmitteilung, 16. März 2021

Institut Mode-Design der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

« Doing Fashion Graduation 2021»

Online-Präsentation exklusiv auf Office Magazine NYC

Dienstag, 16. März 2021, 19:00 Uhr

officemagazine.net

Das Institut Mode-Design der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW stellt die Bachelor-Arbeiten der Abschlussklasse 2021 mit einem Video unter dem Motto «A video for the future – A fashion created by bodies doing clothes» vor. 24 künftige Modedesigner*innen verhandeln darin einen kritischen, herausfordernden und erweiterten Ansatz ihrer «Doing Fashion Praxis», die sie sich in den vergangenen 7 Semestern während ihres Studiums angeeignet haben. Die jungen Designer*innen entwickelten unterschiedliche konzeptionelle Formate, erweiterten Schnitt- und Handwerkstechniken und schufen digitale Räume, wobei sie sich der kritischen, und auch dringenden Frage stellten, was es bedeutet, heute Mode zu machen.

Die Video-Produktion wurde in Kooperation mit dem Kunstmuseum Basel realisiert. Die Absolvent*innen konnten ihre Looks in den räumlichen Übergängen und Zwischenräumen des geschlossenen Museums platzieren. Sie thematisierten den Zustand des Dazwischen-Seins, die Ränder und die performativen Begegnungen zwischen Körper und Kleid, sowie die Momente in denen Kleidung erst auf und durch bewegte Körper entsteht.

Das diesjährige Video ist eine Montage aus bewegten Bildern, Interludien, Texten und Klangspuren. Dieses Format und die Art der Präsentation ermöglichen es, eine Vielzahl von Menschen zu erreichen, unabhängig von Ort und Zeit. Nicht zuletzt verdeutlicht es die Zurückhaltung der Studierenden, weiterhin am traditionellen Laufsteg festzuhalten. Vor dem Hintergrund der unsicheren Zeiten drängen die Absolvent*innen von 2021 auf ein reflektiertes Modebewusstsein.

Unter den diesjährigen Absolvent*innen sind:

Olivia Bertschinger

Ambra Bruno

Namuun Byambaa

Gaëlle Da Costa

Jamina Dervishaj

Nathalie Eggenschwiler

Elvira Grau

Ilja Kager

Lea Kalfus

Stephanie Klaproth

Benjamin Konzett

Alexandra Koveos

Rosanna Löw

Paolo Mereu

Florentino Mori

Silvana Muhl

Fiona Rahn

Anysia Rempert

Mara Rodriguez

Gina Schmid

Rami Shalati

David To

Naima Trabelsi

Yohanes Yohanes

Zusätzliche Angaben für die Redaktionen:

Das Doing Fashion Graduation 2021 Video wird am 16. März 2021 um 19:00 Uhr auf dieser Website publiziert:

officemagazine.net

Weitere Informationen finden sich auf:

fhnw.ch/hgk/imd

Auf Ihren Social-Media-Kanälen können Sie uns wie folgt verlinken und taggen:

@hgk_fhnw @doinfashion

#hgkfhnw #doingfashionbasel #instituteoffashiondesign #graduation2021

Gerne stellen wir Medienschaffenden auf Rückfrage Bildmaterial zur Verfügung.

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Gestaltung und Kunst

Ugo Pecoraio

Institut Mode-Design

Kommunikation «Graduation 2021»

Freilager-Platz 1

4002 Basel

ugo.pecoraio@fhnw.ch

fhnw.ch/hgk/imd

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Gestaltung und Kunst

Kommunikation

Freilager-Platz 1

4002 Basel

Kommunikation.hgk@fhnw.ch

fhnw.ch/hgk

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 000 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 200 Dozierende vermitteln in 29 Bachelor- und 18 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW bietet Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Kunst, Design und Medien auf dem Campus der Künste in Basel an. Als praxisorientierte Lern-, Lehr- und Forschungsgemeinschaft widmet sie sich den Herausforderungen der Gegenwart aus künstlerisch-gestalterischer Perspektive und bildet die nächste Generation an Künstlerinnen und Künstler(n), Gestalterinnen und Gestalter(n) sowie Vermittlerinnen und Vermittler(n) aus.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hgk

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28dominik.lehmann@fhnw.ch"/> dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch