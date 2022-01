FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Wirtschaft: FHNW verstärkt ihren Schwerpunkt Gesundheit

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

Medienmitteilung, 30. September 2021

FHNW verstärkt ihren Schwerpunkt Gesundheit

Die Hochschule für Wirtschaft der FHNW verstärkt ihren Schwerpunkt Gesundheit mit dem neuen «Focus Healthcare». Die Aktivitäten im Gesundheitswesen werden vertieft und über die FHNW hinaus vernetzt.

Die Hochschulen für Wirtschaft, Angewandte Psychologie, Life Sciences und Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW arbeiten und forschen bereits seit Jahren im Bereich Gesundheitswesen. Nun bringen sie ihre Expertise und langjährige Erfahrung zusammen, um die Herausforderungen und das grosse Potenzial des Gesundheitswesens interdisziplinär anzugehen. Die neue Stelle Professorin für Kommunikation mit dem Fokus Gesundheitskommunikation zeigt die Wichtigkeit von Information, Kommunikation und Dialog im Gesundheitswesen auf. Diese Position konnte mit Prof. Dr. Sabina Heuss besetzt werden, die bereits im Sinne des Schwerpunkts auf die Vernetzung der Hochschulkompetenzen im Gesundheitswesen hingearbeitet hat und diese weiter vorantreibt.

Oberstes Ziel des Focus Healthcare ist es, das Gesundheitswesen in der Schweiz gemeinsam und aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven substanziell weiterzuentwickeln. Den Partnern in Kliniken, KMU und Gesundheitsämtern stehen die zahlreiche Kolleg*innen aus dem Focus Healthcare als Forschungs-, Dienstleistungs- und Bildungspartner zur Verfügung. Sie kennen das Gesundheitswesen seit Jahrzehnten, wie zum Beispiel Prof. Dr. Falko Schlottig, Direktor Hochschule für Life Sciences FHNW oder Prof. Dr. Tanja Manser, Direktorin der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW. Ehemals Professorin für Patientensicherheit am Universitätsklinikum Bonn, berät sie nun unter anderem das BAG als Teil des Scientific Advisory Boards zu Fragen der Sicherheit und Qualität der medizinischen Versorgung. Oder Prof. Dr. Tobias Schoch, Professor für angewandte Statistik und empirische Wirtschafts- und Sozialforschung, der die Versicherungsbranche und die Gesundheitspolitik erforscht und berät. Ebenso wie der bekannte Professor für Volkswirtschaft, Prof. Dr. Mathias Binswanger.

Weiter bietet die ganze FHNW viele praxisorientierte Angebote für eine Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich an, vom Bachelor in Medizintechnik über den CAS Betriebliches Gesundheitsmanagement bis zum CAS Digital Marketing, Communication & Management in Healthcare.

Mehr Informationen unter www.fhnw.ch/healthcare

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Prof. Dr. Sabina Heuss

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 28 57

M +41 79 522 36 39

sabina.heuss@fhnw.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Florian Schönmann

Kommunikation und Marketing

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 23 24 (Direkt)

florian.schoenmann@fhnw.ch

www.fhnw.ch/wirtschaft

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 000 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 29 Bachelor- und 18 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten 3‘000 Bachelor- und Master-of-Science-Studierende aus und ist mit ihrem breiten Business-Weiterbildungsangebot führend unter den Fachhochschulen der Schweiz. Sie hat weltweit über 160 Kooperationspartner und bietet internationale, massgeschneiderte Bildungsprogramme an. Dabei ist sie regional verankert und Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen sowie (Nonprofit-) Organisationen. Seit 2021 gehört sie zu den 5 Prozent aller Wirtschaftshochschulen weltweit, die von AACSB akkreditiert sind.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hsw

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28dominik.lehmann@fhnw.ch"/> dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch