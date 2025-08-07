DERMALOG Identification Systems GmbH

DERMALOG JENETRIC präsentiert mobilen Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM erstmals in den USA

Hamburg / Jena / Orlando (ots)

Auf der IAI-Konferenz 2025 in Orlando stellt DERMALOG JENETRIC erstmals den ultrakompakten Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM vor. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Mobilität, Robustheit und intuitiver Bedienung eröffnet das Gerät neue Einsatzmöglichkeiten im polizeilichen Erkennungsdienst.

DERMALOG JENETRIC stellt auf der Jahrestagung internationaler Forensiker, die vom 10. bis 16. August in Orlando stattfindet, dem Fachpublikum erstmals den Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM vor.

Mit seiner extrem kompakten Bauweise ist der LIVETOUCH PALM kleiner als ein Industrie-Tablet und ermöglicht damit erstmals die Finger- und Handflächenerfassung außerhalb stationärer Umgebungen. Das robustes IP65-Metallgehäuse und das kratzfeste Schutzglas des LIVETOUCH PALM sorgen für den ausfallfreien, mobilen Einsatz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ein weiteres Highlight ist die herausragende Benutzerfreundlichkeit: Ein integriertes Farbdisplay führt den Anwender durch den gesamten Erfassungsprozess. In Kombination mit akustischem Feedback ermöglicht der LIVETOUCH PALM eine durchweg intuitive Nutzung und reduziert manuelle Handhabungsfehler signifikant.

Der Scanner unterstützt die Aufnahme von Handflächen- und Fingerabdrücken und liefert hochauflösende Bilder, die nach dem internationalen Standard FBI EBTS Appendix F zertifiziert sind. Darüber hinaus bietet das Gerät die Möglichkeit, Unterschriften und Dokumente wie Reisepässe und Personalausweise zu erfassen.

„Mit dem LIVETOUCH PALM erweitern wir unsere Produktpalette um einen Scanner, der Qualität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau hebt“, erklärt Günther Mull, Geschäftsführer der DERMALOG JENETRIC GmbH. „Die besondere Kompaktheit des Geräts ermöglicht zudem, die Spurensicherung direkt am Ort des Geschehens durchzuführen.“

Auf der IAI-Konferenz erhalten die Teilnehmer ausführliche Einblicke in die Integration des Scanners in polizeiliche, behördliche und kriminaltechnische Anwendungen. Am Stand von DERMALOG JENETRIC (Stand-Nr. 424) können sich interessierte Fachbesucher informieren, welche neuen Möglichkeiten das Gerät im Arbeitsalltag des polizeilichen Erkennungsdienstes bietet.