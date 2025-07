Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Solutions setzt ersten Spatenstich für Erweiterungsplan in Höhe von 90 Millionen USD

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Piramal Pharma Solutions investiert 90 Millionen USD in die Erweiterung von zwei seiner US-Anlagen, um die Produktionskapazitäten im kommerziellen Maßstab zu erweitern und die Kapazität und Effizienz jedes Standorts erheblich zu steigern.

Beide Anlagen, die derzeit erweitert werden, sind wesentliche Bestandteile des integrierten Angebots von Piramal Pharma im Bereich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), ADCelerate™. Sie spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Patienten entsprechen.

Piramal Pharma feierte am 25. Juni 2025 den ersten Spatenstich der Erweiterung seiner Entwicklungs- und Produktionsanlage für sterile Injektionsmittel.

Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), kündigte vor kurzem einen Investitionsplan in Höhe von 90 Mio. USD zur Erweiterung von zwei seiner Anlagen in den USA an, die für sein integriertes Angebot von entscheidender Bedeutung sind. Diese ehrgeizige Investition unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Branchenführerschaft durch kontinuierliches Wachstum und Innovation. Die beiden Standorte, die erweitert werden, sind:

Riverview, Michigan: Der Standort Riverview bietet umfassende Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, einschließlich spezieller Lösungen für hochwirksame Wirkstoffe (HPAPIs). Diese Anlage ist ein wesentliches Element von ADCelerate™, denn sie liefert die für die Sicherheit, Stabilität und Wirksamkeit von ADC-Therapien unerlässlichen Nutzlast-Linker. Mit der Erweiterung kommt eine kommerzielle Anlage hinzu, die speziell für die Entwicklung und Herstellung von Nutzlast-Linkern konzipiert ist und bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden soll. Lexington, Kentucky: Der Standort Lexington ist die spezielle Abfüll- und Fertigungsanlage von Piramal Pharma, die sich auf sterile Compoundierung, Flüssigkeitsabfüllung und Lyophilisierung für sterile injizierbare Arzneimittel spezialisiert hat. Als wichtiger Bestandteil der Integration von Piramal Pharma bietet der Standort Füll- und Veredelungsdienstleistungen für alle integrierten Programme, einschließlich ADCelerate™-Projekte. Durch die Erweiterung werden die Produktionskapazitäten für sterile Injektionspräparate um 24.000 m² zusätzliche Produktionsfläche, ein neues Labor und hochmoderne Maschinen erweitert, darunter eine neue Abfüllanlage, zwei Lyophilisatoren in kommerzieller Größe, eine spezielle Verschließmaschine und eine externe Fläschchenwaschanlage. Die Erweiterung soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Piramal Pharma hat vor kurzem den ersten Spatenstich für den Erweiterungsplan seiner Anlage in Lexington, Kentucky, gesetzt. Um diesen wichtigen Meilenstein und das damit verbundene zukünftige Wachstum des Unternehmens zu feiern, veranstaltete Piramal Pharma am 25. Juni 2025 eine feierliche Grundsteinlegung in der Anlage.

Diese Investition kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den Markt für sterile Injektionspräparate. Dieser verzeichnet aufgrund des gestiegenen medizinischen Bedarfs, umfassenderer behördlicher Zulassungen und beträchtlicher Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung ein deutliches Wachstum. Darüber hinaus tragen die optimierten Verabreichungssysteme für sterile Injektionspräparate zu deren Wirksamkeit und Sicherheit bei, wodurch diese Lösungen sowohl bei Gesundheitsdienstleistern als auch bei Patienten immer beliebter werden. Ebenso gewinnen ADC-Therapien aufgrund kontinuierlicher Innovationen, einer breiteren regulatorischen Akzeptanz und soliden Nachweisen ihrer Wirksamkeit zunehmend an Bedeutung. Die zunehmende Verbreitung von ADCs unterstreicht den dringenden Bedarf an erweiterten Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten, um den sich wandelnden Anforderungen in der Patientenversorgung gerecht zu werden.

Durch diese Investition kann Piramal Pharma von diesen Trends profitieren und sicherstellen, dass das Unternehmen die steigende Nachfrage nach sterilen Injektionspräparaten und ADC-Therapien bedienen und gleichzeitig seine Wettbewerbsposition auf dem Markt ausbauen kann. Nach Abschluss der Erweiterung Ende 2027 wird der Standort Lexington seine Produktionskapazität mehr als verdoppeln und von 104 Produktchargen pro Jahr (bei Spitzenauslastung) auf über 240 Chargen pro Jahr steigern.

„Wir legen in allen unseren Tätigkeiten größten Wert auf Patienten-, Verbraucher- und Kundenorientierung und arbeiten eng mit den Menschen zusammen, denen wir dienen, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen, zu antizipieren und zu erfüllen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass der Markt für sterile Injektionspräparate bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von über 20 Mrd. USD erreichen wird, was die dringende Notwendigkeit unterstreicht, unser Angebot in diesem Segment zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass diese strategische Investition in Höhe von 90 Millionen USD uns in die Lage versetzen wird, die Anforderungen dieses Marktes zu erfüllen und unsere Position als zuverlässiger globaler Partner in der Herstellung biologischer Produkte zu stärken. Durch die Verbesserung der Dienstleistungen, die wir unseren Partnern anbieten, können wir die Krankheitslast für mehr Patienten auf der ganzen Welt verringern", sagte Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma.

„Angesichts der Marktveränderungen und sich wandelnder Präferenzen sind wir bestrebt, uns an die aktuellen Anforderungen anzupassen", sagte Peter DeYoung, Vorstandsvorsitzender von Piramal Global Pharma. „ADCs entwickeln sich rasch zu einer der wirksamsten Klassen der Präzisionsimmuntherapie gegen bestimmte Krebsarten und Tumore. Da diese Klasse von Medikamenten immer häufiger verschrieben wird, werden wir unsere Dienstleistungen an die steigende Nachfrage anpassen. Durch die Investition in die Anlagen in Lexington und Riverview werden wir unser integriertes ADC-Angebot ADCelerate™ verbessern und unsere Kapazitäten ausbauen, um unseren Kunden und deren Patienten weltweit hochwertige, innovative Therapien anbieten zu können."

Die Erweiterung des Standorts in Lexington ist auch eine Investition in die lokale Gemeinschaft, da 40 neue Vollzeitstellen geschaffen werden, die die lokale Wirtschaft ankurbeln und die Belegschaft von Piramal Pharma verstärken werden. Piramal Pharma wird weiterhin mit lokalen Partnern zusammenarbeiten und die Stärken der Region nutzen, um an der Spitze der Innovation zu bleiben. Darüber hinaus entspricht diese Investition dem wachsenden Trend zur Onshore-Fertigung in den USA und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die heimische Produktion in den USA und die Ausfallsicherheit der Lieferkette.

Bei der Grundsteinlegung brachte die Bürgermeisterin von Lexington, Linda Gorton, ihre Begeisterung über das Projekt und die vielversprechenden Möglichkeiten für die Stadt zum Ausdruck: „Die Entscheidung von Piramal, seine Anlage hier in Lexington zu erweitern, sendet ein Signal an die ganze Welt, dass Lexington ein hervorragender Standort für Unternehmen ist. Lexington ist Sitz eines der besten Pharmazieprogramme des Landes – dem College of Pharmacy der University of Kentucky – und wir sind auf dem besten Weg, auch in der pharmazeutischen Industrie eine führende Rolle einzunehmen."

Andere schlossen sich Bürgermeister Gortons Meinung mit gleicher Begeisterung an, darunter Jim Stephanou, Geschäftsführer von IPS-Integrated Project Services, der sagte: „IPS ist stolz darauf, Piramal in den letzten fünf Jahren unterstützt zu haben und maßgeschneiderte Lösungen für transformative Projekte in Indien, Großbritannien, Kanada und den USA zu liefern. Unsere langjährige Beziehung basiert auf Vertrauen und einem unermüdlichen Engagement für technische Exzellenz. Es gibt nichts Schöneres, als die Schaufeln in der Erde zu sehen, besonders hier in Lexington. Diese bahnbrechende Entwicklung unterstreicht unsere umfassende Expertise im Bereich aseptischer Abfüllanlagen und unser Engagement, Piramal dabei zu unterstützen, diese hochmoderne Produktionsstätte zu realisieren, um Patienten weltweit lebenswichtige Therapien zur Verfügung zu stellen."

Bob Quick, Präsident und Geschäftsführer von Commerce Lexington, sagte: „Wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein gemeinsam mit Piramal zu feiern, und freuen uns auf das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens. Die Biotechnologie ist ein wichtiges strategisches Ziel für die Wirtschaftsförderer im Großraum Lexington, und diese Expansion wird die Region als Zentrum für Biotechnologie und Biowissenschaften weiter stärken. Die Investition von Piramal unterstreicht die Vorteile der Region als außergewöhnlicher Standort, an dem innovative Unternehmen wachsen und gedeihen können."

Die Investition von Piramal Pharma Solutions in Höhe von 90 Millionen USD in seine US-amerikanischen Anlagen stellt einen bedeutenden Fortschritt in seinen Fertigungskapazitäten dar und unterstreicht sein kontinuierliches Engagement für eine patientenorientierte Versorgung. Durch diesen strategischen Schritt wird Piramal Pharma den sich wandelnden Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht werden. Das Unternehmen kann sich so an der Spitze des schnell wachsenden Marktes für sterile Injektionspräparate und ADC positionieren und eine bessere Zukunft für Patienten und Gemeinden gleichermaßen sichern.

