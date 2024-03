Spring Basel / MCH Group

SPRING BASEL 2024: den Frühling erleben!

Morgen beginnt die zweite Ausgabe der SPRING BASEL in der Halle 2 der Messe Basel. Vom 6. bis 10. März 2024 wird der Frühling willkommen geheissen und die Basler Kultur in seinen vielen Facetten gefeiert. Das Festival bietet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, ein reichhaltiges gastronomisches Angebot und alles, was mit dem Frühlingsbeginn in Verbindung steht.

Die Festivalleitung konnte die SPRING BASEL im Vergleich zur Première im Vorjahr auf allen Ebenen ausbauen. Es ist dem Messe-Team gelungen, die Ausstellerzahl von rund 100 auf 115 zu erhöhen. Wurde im 2023 nur die Halle 2.1. bespielt, so findet die zweite Ausgabe des Festivals nun in den Hallen 2.0 und 2.1 statt. Auch das bereits sehr attraktive Festivalprogramm des Vorjahres konnte nochmals erweitert werden. Im Eventkalender des fünftägigen Festivals sind 88 Programmpunkte aufgeschaltet. Von Kreativ- und Fasnachts-Workshops über Tanz-Battles und Konzerte bis hin zu Podiumsgesprächen und Comedy - das Festival bietet spannende Unterhaltung für jeden Geschmack.

Expo mit Sonderschau Mobilität

In den Ausstellungsbereichen Wohnen & Garten, Sport & Freizeit, Beauty & Gesundheit, Sicherheit, Kochen & Lifestyle, Weinwelten, Spirituosen, Essen & Trinken sowie in der Sonderschau Mobilität können Besucherinnen und Besucher 115 Aussteller besuchen und neue Produkte zum Frühlingsbeginn kennenlernen. Ein Höhepunkt ist hier die Sonderschau Mobilität, kuratiert durch die Garage Hollenstein in Aesch, mit neuen Elektrofahrzeugen und einer Kartbahn.

Die Festivalbühne für die Basler Kultur

Auf der Festivalbühne sowie in den zahlreichen Workshops auf dem Festivalgelände steht die Basler Kultur im Zentrum. Zahlreiche lokale Partner wie der Verein Urbane Kunst, Basler Cliquen, das Basler Online-Portal Bajour, die Zirkus Schule Basel mit ihrem Zirkus Rägeboge, die Kindertheater Arlecchino, Hände Hoch und Fabulosia sowie lokale Bands und Comedians sorgen für ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Festivalprogramm.

Comedy wird am Mittwochabend geboten. Die beiden bekannten Basler Comedians Mateo Gudenrath und Joël von Mutzenbecher haben in ihrem Talk "Simr mol ehrlig" Nadia Goedhart von Radio Energy und Musiker Baschi zu Gast.

Die Podiumsgespräche finden jeweils von Mittwoch bis Samstag um 18 Uhr statt und werden durch das Basler Online-Portal Bajour organisiert. Am Mittwochabend diskutiert Moderator Laki Balasubramanjam mit der FCB-Legende Massimo Ceccaroni, dem FCB-Fan Lukie Wyniger und Florian Metzger von Telebasel über den weiteren Weg des FCB. Am Donnerstag geht es im Talk mit Laurin Hoppler, Kulturstadt Jetzt und Grossrat, Vanessa Reiter von GGG Kulturkick, Jannik Roth von Planisphere, der Leiterin des Instituts für Jazz an der FHNW Susanne Abbuehl und Moderator Ernst Field um die Jugendkulturförderung. Am Freitag werden Robi Schärz, Obmann des Fasnachtscomités, Christian Platz, Fasnachtsjournalist, Edith Habraken, Musikschulleiterin SMEH, und Matthias Nabholz, Leiter Amt für Energie und Umwelt, mit Ernst Field über die Zukunft der Fasnacht sprechen. Den Abschluss machen am Samstagabend Katrin Grögel, Leiterin Amt für Kultur Basel-Stadt, Letizia Elia, CEO bei Basel Tourismus, Benedikt von Peter, Intendant am Theater Basel, und Stefan von Bartha, Direktor der Galerie von Bartha, mit einer Diskussion über die Kulturstadt Basel.

Für die musikalischen Highlights sorgen verschiedenste Basler Künstlerinnen und Künstler. Am Donnerstag werden die Newcomer Piera Nicola, Juan Ithemba, Am Tae, Prismoe und Nola dem Publikum einheizen, bevor die Headlinerin Miss C-Line mit ihrem Auftritt den fulminanten Schlusspunkt des Tages machen wird. Am Freitagabend dürfen Besucherinnen und Besucher die Musik von Naomi Jet, Fabe und Carvel geniessen. Den Abschluss der Konzertreihe machen am Samstagabend Emilia Anastazja, Sherry und Anna Rossinelli.

Kulturelles und gastronomisches Fest

Nadia Bachorski, Festival Direktorin der SPRING BASEL, freut sich darauf, die Gäste auf dieser Basler Feier willkommen zu heissen. "Die SPRING BASEL ist ein Spiegelbild unserer vielfältigen und lebendigen Kultur", sagt Bachorski. "Wir sind stolz darauf, ein Programm präsentieren zu können, das die Einzigartigkeit unserer Stadt widerspiegelt und Besucherinnen und Besucher aus der Nordwestschweiz und dem grenznahen Ausland anzieht."

Die SPRING BASEL 2024 verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle zu werden. "Wir laden alle herzlich ein, Teil dieses Festivals zu sein und sich von der Vielfalt und Kreativität Basels inspirieren zu lassen. Und mit rund 50 Ständen, die Esswaren und Getränke aller Art anbieten, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt", versichert Bachorski.

SPRING BASEL - Das Festival von und für Basel

Die SPRING BASEL bringt zum Frühlingsstart die Bevölkerung der Region Basel generationenübergreifend in einer lebendigen Atmosphäre zusammen, um bei Speis und Trank die vielen Facetten der Basler Kultur- und Musikszene zu erleben. Ob lokal, international, vegetarisch oder experimentell - das kulinarische Angebot der SPRING BASEL bietet für jeden Gaumen etwas. Bands und Kulturschaffende sowie Kunstperformances und Live-Talks bieten Unterhaltung und Spass für die ganze Familie und verwandeln die Messe Basel während fünf Tagen zum Begegnungsort für die ganze Region.

06.-10. März 2024 / Messe Basel

