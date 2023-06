VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Nike «Just did it» und sagt Nein zur Verstümmelung von Lämmern

Nike «Just did it» und sagt Nein zur Verstümmelung von Lämmern

VIER PFOTEN begrüsst den Schritt zu mehr Tierschutz durch Umstellung auf zertifizierte Wolle

Zürich, 21. Juni 2023 – Die weltweit grösste Sportbekleidungsmarke, Nike hat kürzlich einen grossen Schritt zu mehr Tierschutz gemacht und sich dazu verpflichtet, den zertifizierten Responsible Wool Standard (RWS) für seine gesamte Produktpalette zu verwenden. Dies ist ein Meilenstein für die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN, die sich seit Jahren gegen die grausame Prozedur des Mulesing einsetzt. Bei dieser Methode werden zwei bis zehn Wochen alten Lämmern mit einer scharfen Schere grosse Hautstücke ohne die notwendige Schmerzlinderung abgeschnitten. Damit folgt das US-Unternehmen nun seinen Konkurrenten Adidas und Puma, die sich bereits in der Vergangenheit zu zertifizierter Wolle verpflichtet haben. VIER PFOTEN fordert auch andere textilherstellende Firmen auf, diese grausame und längst überholte Praxis einzustellen.

Nach der erfolgreichen #StopCruelWool-Kampagne von VIER PFOTEN erklärt Nike öffentlich, ab sofort nur noch zertifizierte Wolle zu verwenden, die nach dem Responsible Wool Standard (RWS) gewonnen wurde, der das brutale Verfahren des Mulesing ausschliesst. Diese Methode wird nur in Australien, dem weltweit grössten Lieferanten von Merinowolle, praktiziert. Nach einer Protestmail-Aktion im Jahr 2022, die mehr als 80‘000 Unterschriften erhielt, schlossen sich Sportbegeisterte bei Marathons in Wien und Hamburg zu wirkungsvollen Aktionen zusammen, die das öffentliche Bewusstsein für die Verstümmelung von Lämmern zusätzlich schärfen sollte. Als Nike Inc. letztes Jahr seinen 50. Geburtstag feierte, projizierte VIER PFOTEN einen Aufruf zur Beendigung von Mulesing auf den grössten europäischen Logistik-Campus in Belgien.

Rebecca Picallo Gil, Leiterin der Wollkampagne bei VIER PFOTEN, erklärt dazu: «Wir gratulieren Nike zu diesem wichtigen Schritt, die dem Wohl von Millionen von Lämmern zugutekommen wird. Da die Monate für Mulesing in Australien bevorstehen, kommt dies zu einem entscheidenden Zeitpunkt und sendet ein starkes Signal an die Wollproduzenten. Nike ist eine der einflussreichsten Marken, die das Potenzial hat, den gesamten Bekleidungsmarkt zu inspirieren. Dieser Sieg war nur mit Hilfe zehntausender Unterstützerinnen und Unterstützer möglich, die gemeinsam mit VIER PFOTEN für einen besseren Tierschutz auf dem Sportbekleidungsmarkt kämpfen.»

Hintergrund

Merinowolle wird aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften wie Atmungsaktivität und Geruchsneutralität von allen grossen Sportmarken weltweit in Sportbekleidung eingesetzt, wie ein Bericht von VIER PFOTEN zeigt. Nike, als weltweit grösster Sportbekleidungshersteller, hatte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts noch nicht dazu verpflichtet, Mulesing-Wolle in seiner Produktpalette zuverlässig auszuschliessen. Während viele andere Marken – wie z.B. die grössten Konkurrenten von Nike, Adidas und Puma – sich bereits öffentlich dazu verpflichtet haben, die grausame und veraltete Methode aus ihrem Sortiment zu streichen, hat Nike nicht auf die öffentliche Forderung reagiert, bis heute.

VIER PFOTEN setzt sich seit vielen Jahren für ein Ende der grausamen Mulesing-Methode ein. Diese verursacht für die Lämmer Angst und Stress, aber vor allem starke Schmerzen, die tagelang anhalten können. Längst gibt es schmerzfreie Alternativen dazu, etwa die Umstellung auf die Zucht von Schafen, die von Natur aus resistent gegen Fliegenmadenbefall sind.

Weltweit haben bereits über 350 Marken eine Anti-Mulesing-Policy veröffentlicht, und über 70 Marken haben im Mai 2023 sogar einen offenen Brief an die australische Wollindustrie unterzeichnet, in dem sie ein Ende der Verstümmelung von Lämmern fordern.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

