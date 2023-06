Ukraine: Ausgebüchste Löwin aus illegaler Privathaltung in artgemässes niederländisches Zuhause überführt

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Zürich, 13. Juni 2023 – Vergangene Woche hat die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN die junge Löwin Vasylyna erfolgreich aus der Nähe Kiew in ihr FELIDA Grosskatzenschutzzentrum in die Niederlande gebracht, während der Krieg im Land immer noch wütet.

Die inzwischen fast zweijährige Grosskatze wurde im BÄRENWALD Domazhyr auf die fast 2‘000 km lange Reise quer durch Europa vorbereitet, zu der sie ein Tierarzt ständig begleitet hat. Trotz der stressigen Umstände hat sie den Transport gesund überstanden und wird nun all die Pflege erhalten, die sie braucht, um sich zu erholen und ein artgemässes Leben führen zu können.

Vasylyna wurde im August 2022 eingefangen, nachdem sie durch die Strassen der zerbombten Kleinststadt Wyssokyj, in der Region Charkiw streunte, wo sie zuvor aus privater Haltung entkommen war. Ein lokales Rettungsteam von Wild Animal Rescue nahm sie auf, bis eine dauerhafte Lösung gefunden werden konnte. Die Gesetzeslage in der Ukraine verbietet die private Haltung von Wildtieren zu «Unterhaltungs- und Freizeitzwecken».

Am Nachmittag des 7. Juni kam das Transportteam zusammen mit Vasylyna wohlbehalten im FELIDA Grosskatzenschutzzentrum an, welches zwei Autostunden nordöstlich von Amsterdam liegt. Sobald die Tür der Transportbox geöffnet wurde, trat die Löwin in aller Ruhe heraus. In einem ersten Schritt wurde Vasylyna in ein speziell ausgestattetes Gehege mit verstellbaren Plattformen und einem zentralen Heizsystem entlassen. Hier wird sie in den nächsten Tagen Zeit haben, sich zu akklimatisieren, während sie bereits Zugang zu ihrer neuen und geräumigeren Aussenanlage hat.

«Wir sind so froh, dass wir Vasylyna endlich in die Niederlande und in Sicherheit bringen konnten. Der andauernde Krieg und die bürokratischen Hürden haben zu erheblichen Verzögerungen bei dieser Mission geführt. Zusammen mit unseren Partnern von Wild Animal Rescue haben wir unermüdlich weitergearbeitet, um sie nach FELIDA zu bringen», sagt Magdalena Scherk-Trettin, die VIER PFOTEN-Wildtierrettungen koordiniert. Als Vasylyna gefunden wurde, war sie stark untergewichtig und in einem schlechten Gesundheitszustand, eine Folge ihrer früheren Haltungsbedingungen. In FELIDA wird ein umfassender tierärztlicher Check geplant, um den Gesundheitszustand der jungen Löwin richtig einzuschätzen und alle individuellen Behandlungen zu planen, die sie für ihre Genesung benötigt.

«Wir planen für Vasylyna noch etwas, das ihren Aufenthalt bereichern und hoffentlich zu ihrem Wohlbefinden beitragen wird. Wenn sie so weit ist, wird das Team sie dem jungen Löwen Nikola vorstellen, der seit Juni 2022 in FELIDA lebt und eine ähnliche Geschichte wie Vasylyna hat: Er ist ebenfalls aus illegaler privater Haltung entkommen, allerdings in Montenegro. Wenn alles gut geht, können die beiden tapferen Komplizen zusammen aufwachsen und leben. Das ist besonders wichtig für soziale Tiere wie Löwen», erklärt Scherk-Trettin.

Vasylynas Geschichte

Am 11. August 2022 wurde berichtet, dass ein weibliches Löwenjunges durch die Strassen der vom Krieg zerstörten Kleinstadt Wyssokyj in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine streunte. Es war aus einer privaten Haltung in einem Haus entkommen. Die zuständigen Behörden konnten den Besitzer rasch ausfindig machen und ihn davon überzeugen, das Tier abzugeben. Die Löwin wurde von der Organisation Wild Animal Rescue als Übergangslösung in ihre Wildtierrettungsstation nach Tschhubynske bei Kiew gebracht. Die Rettungsstation war jedoch nicht in der Lage, der Löwin einen dauerhaften Platz zu bieten. Die Auswirkungen des Krieges belasteten das Wohlergehen der Löwin zusätzlich und so arbeiteten die Organisationen an einer raschen Lösung für Vasylyna.

Ein Zuhause für traumatisierte Grosskatzen

Das FELIDA Grosskatzenschutzzentrum in den Niederlanden ist eines der Tierschutzzentren für gerettete Wildtiere, die VIER PFOTEN weltweit führt. Es fungiert als spezielles Pflegezentrum für körperlich und geistig traumatisierte Grosskatzen. Die Grosskatzen, die sich von ihrer Vergangenheit erholen, können in das LIONSROCK Grosskatzenschutzzentrum in Südafrika gebracht werden. Andere brauchen eine lebenslange Spezialpflege und bleiben dauerhaft in FELIDA. Einschliesslich Vasylyna leben derzeit fünf gerettete Löwen und ein Tiger in dem Tierschutzzentrum.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

