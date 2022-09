Plintron Europe Limited

Plintron Americas baut Zusammenarbeit mit T-Mobile aus

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire)

Plintron Americas gab heute bekannt, dass es seine strategische Beziehung zu T-Mobile durch eine aktualisierte Vereinbarung erweitert hat, die es Plintron ermöglicht, seine Möglichkeiten als T-Mobile MVNO-Aggregator zu erweitern.

Die Vereinbarung erweitert die großartige Beziehung, die T-Mobile und Plintron in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben. Joe Phillips, CEO von Plintron Americas, sagte: „Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu T-Mobile weiter ausbauen können. Plintron, mit einer globalen Präsenz, die die Integration mit über 40 Mobilfunkbetreibern weltweit und MVNO-Lösungen für über 143 Marken in mehr als 30 Ländern auf 6 Kontinenten umfasst, erfährt weiterhin ein enormes Wachstum mit erweiterten Lösungen, um dynamische Möglichkeiten für MVNOs zu schaffen und es Marken zu ermöglichen, in mobile Dienste zu expandieren."

„Die erweiterte Vereinbarung mit Plintron eröffnet die Möglichkeit, mehrere MVNOs in einer Vielzahl von Nischen-Mobilfunkmärkten über das größte, schnellste und zuverlässigste landesweite 5G-Netz zu ermöglichen", sagte Dan Thygesen, Senior Vice President von T-Mobile Wholesale. „Der strategische Wert, den Plintron für T-Mobile Wholesale darstellt, wird durch diese neuen Möglichkeiten noch größer."

5G: Ein entsprechendes Gerät ist erforderlich; in einigen Gebieten ist kein Empfang möglich. Für einige Nutzungen sind möglicherweise bestimmte Tarife oder Funktionen erforderlich; siehe T-Mobile.com. Am schnellsten: Basierend auf medianen, kombinierten 5G-Gesamtgeschwindigkeiten gemäß einer Analyse von Ookla® von Speed test Intelligence®-Daten zu 5G-Downloadgeschwindigkeiten für Q2 2022. Ookla-Marken werden unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt. Am zuverlässigsten: Einem Prüfbericht zufolge, der von einem unabhängigen Dritten, umlaut, durchgeführt wurde und Crowd-Sourced-Daten zur Nutzererfahrung einschließlich der Aufgabenerledigung enthält, die von November 2021 bis Mai 2022 erhoben wurden. Alle Details unter: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA.

Informationen zu Plintron

Plintron ist ein Unternehmen für digitale Kommunikationstechnologie, das es Marken ermöglicht, Kunden zu gewinnen und zu binden. Es ist das weltweit größte länderübergreifende End-to-End-MVNA/MVNE mit einem Kundenstamm auf 6 Kontinenten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bellevue im US-Bundesstaat Washington. Mit Mobilfunkdiensten in mehr als 30 Ländern auf 6 Kontinenten, die von mehr als 1000 Telekommunikationsexperten unterstützt werden,

hat Plintron mehr als 143 MVNOs und mehr als 165 Millionen Mobilfunkteilnehmer auf den Markt gebracht und viele internationale Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter den Preis „MVNE of the Year" auf dem MVNOs World Congress 2022.

