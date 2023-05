VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Mission erfolgreich: Zwei gerettete Bengalische Tiger sicher in Jordanien angekommen

Zürich/Amman, 24. Mai 2023 – Am 21. Mai sind die beiden beschlagnahmten Tiger aus Argentinien nach einem 60-stündigen Transport sicher in Al Ma'wa for Nature and Wildlife in Jordanien angekommen. Trotz der schlechten Bedingungen, unter denen sie jahrelang dahinvegetieren mussten, sind die beiden Grosskatzen bei guter Gesundheit. Ein Expertenteam der internationalen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN rettete die 5 und 18 Jahre alten Tiger am 18. Mai gemeinsam mit dem Argentinischen Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung aus einer illegalen privaten Zuchtfarm in Balcarce, in der Provinz Buenos Aires.

Das Expertenteam von VIER PFOTEN wurde von Dr. Amir Khalil geleitet, der sich an die verwahrloste Szenerie der Zuchtfarm erinnert: «Es war ein echter Schock zu sehen, wie schlecht die Haltungsbedingungen auf der Zuchtfarm waren, in der die beiden die meiste Zeit ihres Lebens ausharren mussten. Der Boden war mit Schlamm und Exkrementen bedeckt, und verfaulte Kadaver lagen als Futterreste herum. Wir sind nun alle sehr gespannt darauf, wie die Tiger auf ihre neue Umgebung in Al Ma'wa reagieren werden. Der ältere Tiger ist bereits ruhig und neugierig, während der jüngere noch sehr gestresst ist und den Nachtraum noch nicht verlassen hat. Angesichts der Umstände und der Erschöpfung durch die lange Reise verwundert das aber nicht. Beide Tiger werden in den nächsten Tagen einer gründlichen tierärztlichen Untersuchung unterzogen, um ihren Gesundheitszustand besser einschätzen zu können und ihre langfristige Pflege optimal vorzubereiten.»

Al Ma'wa: Ein Heim für gerettete Wildtiere in Jordanien

Al Ma'wa for Nature and Wildlife wurde 2011 als Partnerschaft zwischen VIER PFOTEN und der Princess Alia Foundation gegründet. Es bietet eine regionale Lösung für gerettete Wildtiere und leistet Soforthilfe für Tiere aus Krisengebieten im Nahen Osten. Die Rettungsstation dient als lebenslanges Zuhause für gerettete Grosskatzen, Bären, Wölfe und Hyänen sowie für eine Reihe von Primaten, Vögeln und Reptilien, die unter unzureichenden Bedingungen in Zoos, Zirkussen oder privater Gefangenschaft gehalten wurden. Das für die Tiere geschaffene Umfeld bietet höchste Standards in Bezug auf artgemässe und grosszügige Lebensbedingungen, tierärztliche Versorgung und Sicherheit.

Im Jahr 2022 führte VIER PFOTEN seine allererste Rettungsmission in Südamerika erfolgreich durch: Die Rettung von vier Tigern, die über 15 Jahre in einem Zugwaggon in Argentinien fest sassen, und ihre Überführung in das LIONSROCK Grosskatzen Schutzzentrum in Südafrika. Lesen Sie ihre Geschichte hier.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

