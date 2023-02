TUI Suisse Ltd

TUI Tram fährt ab heute durch Zürich

Zürich, 13. Februar 2023. Seit heute ist ein buntes, mit dem TUI Suisse Smile verziertes Tram unterwegs auf dem Streckennetz der Zürcher Verkehrsbetriebe und nimmt Fahrgäste mit auf Entdeckungsreise der vielseitigen Reisewelten rund um den Globus.

«Das TUI Tram ist seit dem vergangenen Jahr zu einem Herzstück unserer Kundenansprache im Raum Zürich geworden. Wir möchten nicht nur die Reiselust der Gäste wecken, sondern ihnen auch praktische Informationen zu aktuellen Themen zur Verfügung stellen. Dazu gehören beispielsweise Tipps, wie sie nachhaltig-zertifizierte Hotels und Ausflüge bei uns finden, mit denen sie dann bei Bedarf ihre Ferienplanung nachhaltiger gestalten können,» kommentiert Philipp von Czapiewski, Managing Director TUI Suisse.

Rollende Inspirations- und Informationsquelle

"Hüt Grossstadt – Morn Dschungel" ist nur einer von mehreren Sprüchen auf Schwiizerdütsch an der Aussenseite des Tram, mit denen das Schweizer Reiseunternehmen Feriensehnsüchte im Alltag der Fahrgäste weckt, jeweils unterlegt mit einer passenden Bilderwelt. Thematisch steht die gesamte Bandbreite der unterschiedlichen Reisemöglichkeiten im Mittelpunkt, für die der Schweizeranbieter steht, angefangen bei Städtereisen über Badeferien bis hin zu individuellen Safaris oder Rundreisen.

Inneren des Tram können Gäste dann in spezifische Themen eintauchen. Über QR-Codes gelangen sie beispielsweise einfach und direkt zu Nachhaltigkeitsfakten aus der TUI Welt, zum TUI eigenen Hotelportfolio, bei Wunsch zum Kontakt des nächstgelegenen Reisebüros oder einem Wettbewerb mit attraktivem Hauptpreis. Untermalt werden die Themen durch kurze, prägnante Erfahrungen von TUI Gästen.

Das Tram wird voraussichtlich bis in den Herbst im TUI Suisse Design auf verschiedenen Linien der Zürcher Verkehrsbetriebe unterwegs sein. Es ist das insgesamt zweite Mal, dass TUI ein Tram im Rahmen der Markenkommunikation einsetzt.

Über TUI Suisse

TUI Suisse Ltd. ist das drittgrösste Touristikunternehmen auf dem Schweizer Markt. Als Reisegeneralist ist die TUI ein qualitativ hochwertiger Reise- und Erlebnisanbieter, der das grösste und breiteste touristische Produktportfolio auf dem Schweizer Markt zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Das Produktportfolio reicht von Pauschalreisen über Touren und Aktivitäten an der Zieldestination bis hin zu Kreuzfahrten, Mietautos und Wohnmobilen. Neben der Kernmarke TUI gehören die Marken airtours und Cruisetour zum Unternehmen. Der Vertrieb läuft über mehr als 50 eigene Reisebüros in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz und das eigene Online-Portal www.tui.ch sowie über 450 Partner-Reisebüros in der gesamten Schweiz.

TUI Suisse Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TUI Group. Als einer der weltweit führenden Touristikkonzerne bietet er integrierte Services aus einer Hand. Zur TUI Group gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Grossbritannien. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards.

Sonja Ptassek Corporate Communications TUI Suisse | Friesenbergstrasse 75 | Postfach | 8036 Zürich | Switzerland Tel.: +41 (0)44 455 40 54 E-Mail: medien@tui.ch www.tui.ch