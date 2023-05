Magazine zum Globus AG

Rolltreppen führen in die neue Globus Welt mit über 2000 Marken

St. Gallen (ots)

Im neuen Globus St. Gallen, welcher ab Herbst 2023 im komplett umgebauten Multertor eröffnet wird, werden in diesen Tagen 10 moderne Rolltreppen eingebaut. Die Montage erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination. Mehrere Baufirmen aus der Region sind am Projekt in der ehemaligen Stickereibörse beteiligt.

Der Einbau von Rolltreppen ist herausfordernd. Mit Lastwagen werden die jeweils 6,5 Tonnen schweren Rolltreppen angeliefert und mit einem Pneukran in die einzelnen Etagen gehoben. Pro Rolltreppe sind für die Rohmontage 1 bis 2 Stunden eingeplant. Dazu kommt die Montage von festen Geländern. Pro Tag sollen so vier bis fünf Rolltreppen sicher eingebaut werden, zehn sind es insgesamt.

Eine logistische Herausforderung für alle Beteiligten, die eine exakte Planung und Koordination erfordert. Neben Schindler Schweiz sind verschiedene Bauunternehmen aus der Region involviert: Maurer, Sanitär, Elektriker, Transportunternehmen und Ladenbauer.

Ganz im Einklang mit dem Globus Energiemanagement sind die modernen Rolltreppen ressourcenschonender und verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Strom als ihre Vorgänger. Eine intelligente Antriebstechnologie "Stop and Go" sorgt für eine maximale Energieeffizienz, was zusätzlich die Lebensdauer der einzelnen Komponenten erhöht.

Neueröffnung im Herbst 2023

Mit dem ganzen Warenhaus-Sortiment, einer grosszügigen Delicatessa-Abteilung und dem Restaurant Multertor von Tobias Funke wird der neue Globus St. Gallen an der Neugasse 54, gegenüber dem Broderbrunnen, neben Shopping zum Treffpunkt für Geniesserinnen und Geniesser an bester Lage. Die Neueröffnung ist für Herbst 2023 geplant.