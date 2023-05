Magazine zum Globus AG

Sternekoch Tobias Funke eröffnet das Restaurant "Multertor" im Globus St. Gallen

Tobias Funke und Globus gehen eine Gastro-Partnerschaft ein: Geplant ist ein eigenständiges, einladendes Restaurant mit grosszügigem Innen- und Aussenbereich in der belebten Altstadt von St. Gallen.

Noch ist der neue Standort des Globus im markanten Neurenaissancebau am Tore der Multergasse im Umbau - Neueröffnung ist im Herbst 2023. Ab dann sorgt Tobias Funke, CEO und Executive Küchenchef vom Gasthaus zur Fernsicht, Heiden, unter demselben Dach für ein attraktives kulinarisches Angebot: Globus hat sich entschieden, das Restaurant im Erdgeschoss an den engagierten Gastgeber und erfolgreichen Spitzenkoch zu verpachten. "Wir freuen uns, für unser Restaurant im Erdgeschoss, mit Tobias Funke einen erfolgreichen und engagierten Spitzenkoch gefunden zu haben", so Franco Savastano, CEO Globus.

Das Konzept? Mutters Küche! "Wir möchten Gäste begeistern und Emotionen wecken. Mit typischen Gerichten, die unsere Mütter für uns gekocht haben und die uns geprägt haben.

Klassiker wie Riz Casimir, Penne Cinque P, Pastetli mit Brätchügeli, Olma Bratwurst oder das Sonntagsfilet. Welche dieser Klassiker - natürlich zeitgemäss interpretiert - es auf unsere Karte schaffen, bleibt vorerst noch eine Überraschung", erklärt Tobias Funke.

Das Team spielt im "Multertor" die Hauptrolle. Aufgrund der modernen Arbeitsbedingungen, wie eine Viertagewoche bei 100% Lohn und keine Zimmerstunde, ist die Motivation der Mitarbeiter überdurchschnittlich hoch - was wiederum positive Auswirkungen für den Gast hat: "Wir stellen höchste Ansprüche an uns selbst, aber auch an unsere Partner. Die Qualität der Zutaten, der Geschmack der Speisen und das Essvergnügen machen das Ganze dann zu einem sinnlichen Erlebnis."

Für entspannten Genuss sorgt das coole Setting und die heimelige Ambiance. Das Restaurant mit Bar und Café wird einen eigenen Zugang haben und Gäste sieben Tage die Woche von morgens bis abends empfangen; also vom Zmorge über den Zmittag bis zum Zvieri und Znacht.

"Die Vorfreude auf die Eröffnung ist riesig. Ich habe schon länger einen Standort dieser Art gesucht. Das Angebot von Globus kam genau zur rechten Zeit und unsere Vorstellungen und Philosophien bezüglich Qualität matchen perfekt", so Funke.

Über Tobias Funke

Passion und Perfektion sind das Markenzeichen von Spitzenkoch Tobias Funke. Als engagierter Gastgeber und Geschäftsführer der Fernsicht Event AG in Heiden setzt er seit acht Jahren kulinarische und kulturelle Akzente: Dazu gehören das mit 2 Michelin Sternen ausgezeichnete Gourmet-Restaurant "Incantare", das "Swiss Alpine Restaurant", ausgezeichnet mit einem grünen Michelin Stern für Nachhaltigkeit, sowie "das vermutlich schönste Fondue-Dorf der Schweiz" (Zitat ....), eine eigene Gewürz- und Produktlinie "Manufaktur Funke" mit über 200 verschiedenen Produkten, ein jährlicher Produzentenmarkt, die Fernsicht-Bar und vier Boutique Hotelzimmer. Seit Anfang dieses Jahres führt Funke auch das Restaurant "Pasta Ricca" im freiruum in Zug, welches sich ausschliesslich italienischen Pasta-Gerichten widmet.

Über Globus

Mit seiner langjährigen Tradition ist GLOBUS eine Ikone in der Schweiz. Seit fast 130 Jahren begeistern die Warenhäuser der Gruppe ihre Kundschaft mit einem erlesenen und qualitativ hochstehenden Warenangebot für einen gehobenen Lebensstil. Ergänzt wird das Angebot mit dem unvergleichlichen Service, für den GLOBUS und seine etwa 1'800 Mitarbeitenden bekannt sind. Diese erwirtschaften mit 9 Warenhäusern und ihrem Online-Kanal einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Schweizer Franken. Seit dem Frühjahr 2020 gehört GLOBUS zur führenden europäischen Luxuswarenhausgruppe, zu der einige der traditionsreichsten und erfolgreichsten Warenhäuser wie das Berliner KaDeWe, Rinascente in Italien, Illum in Dänemark und seit August 2022 auch die Selfridges Gruppe (Brown Thomas, Arnotts und De Bijenkorf) gehören. Eigentümer der Gruppe sind die österreichische SIGNA und die thailändische Central Group. Um GLOBUS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, investieren die Eigentümer in den nächsten Jahren CHF 300 Millionen in die Warenhäuser und die Marke GLOBUS.