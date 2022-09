Magazine zum Globus AG

Swisscard x Globus - eine neue Partnerschaft mit exklusiven Benefits für American Express Platinum®-Members

Zürich (ots)

Globus und Swisscard gehen eine Partnerschaft ein und ermöglichen Inhaberinnen und Inhabern einer American Express Plantinum Card® ab sofort neue, exklusive Benefits bei Globus.

Globus bietet als eine führende Schweizer Warenhauskette an Topstandorten in der Schweiz ein Einkaufserlebnis auf höchstem Niveau. Kundinnen und Kunden haben Zugang zu exklusiven Premium- und Luxus-Brands sowie den neuesten Trends in den Bereichen Mode, Beauty, Wohnen und Lifestyle. In der Globus Delicatessa finden sie ausserdem das Beste aus Fine Food sowie Frischeprodukte von exzellenter Qualität.

Im Rahmen der Partnerschaft dürfen sich Inhaberinnen und Inhaber einer American Express Platinum Card® bei einem Einkauf ab CHF 300.- ab sofort über eine jährliche Globus Platinum-Gutschrift von CHF 100.- auf ihrer Karte freuen. Ausserdem haben Inhaberinnen und Inhaber einer American Express Platinum®-Hauptkarte Anspruch auf den Globus Pluscard Platinum-Status und die damit verbundenen Vorteile bei Globus wie z.B. 10% Willkommensrabatt, 2%-Treuebonus bei jedem Einkauf bei Globus, weltweite Reise-Deals sowie weitere exklusive Benefits.

Für Guido Müller, CEO der Swisscard AECS GmbH, ist die Partnerschaft mit Globus ein logischer Schritt: "Bei Swisscard setzen wir alles daran, die Leistungen und Vorteile, die wir unseren American Express Card-Mitgliedern bieten, kontinuierlich auszubauen. Unser Ziel ist es, dass sie jeden Tag die besten Erlebnisse machen können. Deshalb freuen wir uns, unser Netzwerk mit Globus zu erweitern, einer bekannten, kundenorientierten Marke, die dieses Ziel teilt." Globus-CEO Franco Savastano ergänzt: "Swisscard und Globus teilen ein grosses Engagement für ein einzigartiges Kundenerlebnis. Wir freuen uns, mit dieser neuen Partnerschaft die zahlreichen Vorteile für Inhaberinnen und Inhaber einer American Express Platinum Card® zu bündeln und so in Zukunft noch mehr aussergewöhnliche Vorteile für Shopping und Freizeit bieten zu können."

Gleichzeitig stehen American Express Platinum®-Mitgliedern die umfangreichen Benefits von American Express zur Verfügung. So kommen sie in den Genuss zahlreicher Vorteile in den Bereichen Shopping, Reisen und Luxus, darunter:

Zugang zu 1400 Flughafen-Lounges weltweit,

ein Guthaben bei SWISS im Wert von CHF 100.-,

24/7 Travel- und Lifestyle-Service,

ein umfassendes Shopping-Versicherungspaket,

Vergünstigungen und Extras in führenden Hotels und Restaurants,

Zugang zum Vorverkauf auserlesener Sport- und Kulturveranstaltungen,

Vergünstigungen in den Holmes Place Premium-Fitnessclubs,

Membership-Reward-Punkte, mit welchen u.a. Globus-Einkäufe bequem in der Swisscard-App bezahlt werden können.

Mehr Informationen zu den neuen Benefits:

www.globus.ch/bonusprogramm

www.americanexpress.ch/globus

Über GLOBUS

Mit seiner langjährigen Tradition ist GLOBUS eine Ikone in der Schweiz. Seit fast 130 Jahren begeistern die Warenhäuser der Gruppe ihre Kundschaft mit einem erlesenen und qualitativ hochstehenden Warenangebot für einen gehobenen Lebensstil. Ergänzt wird das Angebot mit dem unvergleichlichen Service, für den GLOBUS und seine etwa 1'800 Mitarbeitenden bekannt sind. Diese erwirtschaften mit 10 Warenhäusern und ihrem Online-Kanal einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Schweizer Franken. Seit dem Frühjahr 2020 gehört GLOBUS zur führenden europäischen Luxuswarenhausgruppe, zu der einige der traditionsreichsten und erfolgreichsten Warenhäuser wie das Berliner KaDeWe, Rinascente in Italien und Illum in Dänemark gehören. Eigentümer der Gruppe sind die österreichische SIGNA und die thailändische Central Group. Um GLOBUS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, investieren die Eigentümer in den nächsten Jahren CHF 300 Millionen in die Warenhäuser und die Marke GLOBUS.

Über Swisscard

Swisscard AECS GmbH ist ein in der Schweiz führendes Kreditkartenunternehmen im Besitz von Credit Suisse und American Express. Swisscard bietet als einzige Kartenherausgeberin der Schweiz die weltweit wichtigsten Kreditkartenmarken American Express, Mastercard und Visa aus einer Hand an. Die von Swisscard betreuten Kundinnen und Kunden haben im Schweizer Markt eine sehr grosse Auswahl an Bezahllösungen. Dank verschiedener Produktlinien können sich Privat- sowie Firmenkundinnen und -kunden individuelle und massgeschneiderte Kartenkombinationen zusammenstellen. Swisscard betreut über 1,5 Millionen Kreditkarten sowie die American Express Akzeptanzstellen in der Schweiz. Swisscard beschäftigt in Horgen (ZH) ca. 650 Mitarbeitende.