GLOBUS BERN: Frischer Wind für den Rooftop Garden in Bern

Bern (ots)

Ab September 2021 trägt das Rooftop Restaurant im GLOBUS Bern die Handschrift von Sternekoch Markus Arnold und Gastronom Tom Weingart. Letzterer übernimmt den Lead und heisst die Gäste auf Berns schönster Dachterrasse zum Frühstück, Lunch und für Feierabend-Drinks willkommen. Arnold steht dem Projekt begleitend zur Seite und berät von der Steinhalle aus.

Mit einem Gastro-Konzept für gesunde, schnelle und trendige Küche mit regionalen Zutaten erhielt das junge Team den Zuschlag für die Führung des Rooftop Gardens im GLOBUS-Warenhaus in Bern. Für GLOBUS ein weiterer Schritt in Sachen Neuausrichtung, welche die neuen Eigentümer initiiert haben. Teil der neuen Positionierung ist es, die Gastrobereiche an lokale Partner auszulagern, die mit kreativen und modernen Konzepten überzeugen.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass das Team rund um Markus Arnold und Tom Weingart die Gäste im Rooftop Garden in unserem Warenhaus in Bern ab September begrüssen wird - ihre Kochkünste und ihre Servicequalitäten werden mit Sicherheit eine echte Bereicherung sein", sagt Franziska Gaemperle, Pressesprecherin von Globus.

Keine Unbekannten in der Gastroszene

Weingart ist kein Unbekannter in Berns Gastro-Szene. Der Gastronom aus Leidenschaft, kreative Kopf und Initiant diverser Restaurants und Pop-up-Projekte ist voller Tatendrang: "Ich freue mich sehr, Gäste ab September auf der wohl schönsten Dachterrasse von Bern verwöhnen zu dürfen."

Arnold agiert beim Rooftop Garden in einer für ihn neuen Rolle. "Ich unterstütze mit Ideen, leite das Küchenteam an und stehe ihnen mit Know-how zur Seite." Dabei profitiert der gebürtige Luzerner von einem grossen Erfahrungsschatz. Mit Auszeichnungen vom Guide Michelin und Gault Millau ist er seit vier Jahren Chef in der Berner Steinhalle, wo er mit seinem Konzept mit gesunder Mittagsküche und Fine-Dining am Abend täglich beweist, dass Sterneküche, Spass und lockere Atmosphäre kein Widerspruch sein müssen.

Eine Oase zum Verweilen, Begegnen und Geniessen

Schnell, fein und modern - so sieht die Vision für das Rooftop Garden Restaurant im Berner GLOBUS aus. Das Angebot richtet sich nach dem Bedürfnis der Gäste und ist angepasst an die Uhrzeit. Ob für ein Treffen im Familienkreis, mit Freunden oder Geschäftspartnern: Bar und Restaurant Treffpunkt und Oase sein für all jene, die bei herzlicher Gastlichkeit und in freundlicher Atmosphäre kurz oder lang Feines geniessen möchten.

Über GLOBUS

Mit seiner langjährigen Tradition ist GLOBUS eine Ikone in der Schweiz. Seit fast 130 Jahren begeistern die Warenhäuser der Gruppe ihre Kundschaft mit einem erlesenen und qualitativ hochstehenden Warenangebot für einen gehobenen Lebensstil. Ergänzt wird das Angebot mit dem unvergleichlichen Service, für den GLOBUS und seine etwa 1'800 Mitarbeitenden bekannt sind. Diese erwirtschaften mit 10 Warenhäusern und ihrem Online-Kanal, einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Schweizer Franken. Seit dem Frühjahr 2020 gehört GLOBUS zur führenden europäischen Luxuswarenhausgruppe, zu der einige der traditionsreichsten und erfolgreichsten Warenhäuser wie das Berliner KaDeWe, Rinascente in Italien und Illum in Dänemark gehören. Eigentümer der Gruppe sind die österreichische SIGNA und die thailändische Central Group. Um GLOBUS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, investieren die Eigentümer in den nächsten Jahren CHF 300 Millionen in die Warenhäuser und die Marke GLOBUS.