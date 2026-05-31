UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Teufen erneut als «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet

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Teufen/Herisau, 31. Mai 2026 – Die Gemeinde Teufen wurde gestern bereits zum vierten Mal von UNICEF Schweiz und Liechtenstein als «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet. Die erneute Zertifizierung würdigt das langjährige Engagement der Gemeinde, Kinderrechte auf kommunaler Ebene umzusetzen sowie die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aktiv in die Gemeindeentwicklung einzubeziehen.

Kinderrechte und Mitwirkung im Fokus

Die gestrige Labelübergabe fand im Rahmen des Tüüfner Frühlingsfestes im Zeughaus Teufen statt. Markus Streule, Delegierter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, überreichte die Auszeichnung gemeinsam mit Jugendlichen aus Teufen an Samuel Fischer, Gemeinderat und Vertreter der Gemeinde. Die Übergabe erfolgte im Beisein zahlreicher Besucher:innen des Frühlingsfestes.

«Teufen zeigt seit vielen Jahren, dass Kinderfreundlichkeit nicht von einzelnen Projekten lebt, sondern von einem langfristigen Engagement der ganzen Gemeinde. Besonders erfreulich ist, dass Kinder und Jugendliche in Teufen aktiv mitgedacht und zunehmend auch in demokratische Prozesse einbezogen werden», sagte Markus Streule anlässlich seiner Ansprache. «Die erneute Zertifizierung würdigt dieses nachhaltige Engagement und ist gleichzeitig Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.»

Langjähriges Engagement für Kinder und Jugendliche

Die Gemeinde Teufen engagiert sich bereits seit 2012 im Rahmen der UNICEF-Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» und erhielt nun bereits zum vierten Mal die Zertifizierung. In dieser Zeit setzten Gemeinde, Schule und Jugendarbeit zahlreiche Projekte und Massnahmen um, von Angeboten im öffentlichen Raum über neue Freizeit- und Beteiligungsmöglichkeiten bis hin zur Förderung der politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen der letzten Evaluation hob UNICEF insbesondere das grosse Engagement der beteiligten Personen aus Politik, Schule und Jugendarbeit hervor. Positiv bewertete UNICEF zudem, dass die Gemeinde im neuen Aktionsplan die Kommunikation und Demokratiebildung weiterentwickelt möchte. Mit klareren Zuständigkeiten und einer stärkeren Koordination will die Gemeinde Zusammenarbeit und Verbindlichkeit künftig zusätzlich stärken.

Aktionsplan 2026–2029 mit Fokus auf Prävention, Beteiligung und Sichtbarkeit

Für die Jahre 2026–2029 hat die Gemeinde Teufen einen neuen Aktionsplan mit fünf Zielen und acht dazugehörigen Massnahmen verabschiedet. Im Zentrum stehen die Förderung von Beteiligung und Demokratiebildung, die Stärkung von Prävention sowie die Schaffung zugänglicher Informations- und Begegnungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien.

Geplant sind unter anderem die koordinierte Veröffentlichung von Ferien- und Freizeitangeboten, die Erweiterung der Gemeindeseite für Kinder, Jugendliche und Familien, die Nutzung bestehender Räume für jugendliche Angebote sowie der weitere Ausbau des «Tags der Demokratie». Die Gemeinde verfolgt damit das Ziel, Kindern und Jugendlichen gute Entwicklungsbedingungen zu bieten und ihre Mitwirkung langfristig und verbindlich im Gemeindeleben zu verankern.

Neben Teufen befindet sich im Kanton Appenzell Ausserrhoden derzeit auch die Gemeinde Speicher im Prozess zur «Kinderfreundlichen Gemeinde».

Hier finden Sie weitere Informationen zur UNICEF-Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde».

Kontakte für Medien:

UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Jürg Keim, Medienstelle

Tel.: 044 317 22 41

E-Mail: media@unicef.ch

Über UNICEF

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat über 75 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe. UNICEF setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien für die Einhaltung der Kinderrechte ein. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Umsetzung von Programmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wasser und Hygiene sowie Kinderschutz. UNICEF finanziert sich ausschliesslich durch freiwillige Beiträge und wird in der Schweiz und Liechtenstein durch das Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein vertreten.