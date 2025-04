Stein am Rhein zum zweiten Mal «Kinderfreundliche Gemeinde»

UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Zürich/Stein am Rhein, 7. April 2025 – Stein am Rhein (SH) setzt weiterhin auf Kinderfreundlichkeit. Am Freitag erhielt die Stadt zum zweiten Mal das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» von UNICEF Schweiz und Liechtenstein. Diese erneute Auszeichnung würdigt das Engagement der Gemeinde, die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und ihr Lebensumfeld kinderfreundlich zu gestalten.

Mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» unterstützt UNICEF Schweiz und Liechtenstein Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechte auf kommunaler Ebene und zeichnet sie für dieses Bekenntnis aus. Die Stadt Stein am Rhein wurde nun zum zweiten Mal von UNICEF zertifiziert. Im Rahmen eines Grillfests im Jugendcafé überreichte Marc Uricher, Leiter der Kommunikation- und Marketingabteilung von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, der Gesellschaftsreferentin Carla Rossi die Urkunde.

«Die Stadt Stein am Rhein hat sich mit dem eingeschlagenen Weg, sich erneut als «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifizieren zu lassen, dazu bekannt, die Kinder- und Jugendfreundlichkeit in der Stadt zu steigern», sagte Marc Uricher anlässlich seiner Rede. «Wie alles Schützenswerte ist auch die Kinderfreundlichkeit eine Daueraufgabe. Sie muss gelebt, gehegt, gepflegt und weiterentwickelt werden. Ich wünsche der Stadt weiterhin einen spannenden und erkenntnisreichen Weg und möchte mich herzlich für Ihr Engagement und Ihre Partnerschaft bedanken.»

Seit der ersten Zertifizierung hat die Stadt zahlreiche Massnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit umgesetzt. So konnten Kinder und Jugendliche beispielsweise aktiv bei der Gestaltung des Spielplatzes Burgacker und des Pausenhofs der Primarschule mitwirken. Mit Unterstützung der Arbeitsgruppe wurde zudem der Betrieb des Jugendcafés erfolgreich an eine neue Trägerschaft – Pro Junior – übergeben. Auf politischer Ebene wurde das Anhörungsrecht für Kinder und Jugendliche eingeführt, wodurch sie ihre Anliegen neu direkt vor dem Einwohnerrat vertreten können.

Aktionsplan 2025 – 2028

Auch nach jahrelangem Engagement geht Stein am Rhein den Weg der Kinder- und Jugendfreundlichkeit weiter und bleibt an Kinder- und Jugendthemen dran. In ihrem zweiten Aktionsplan (2025 – 2028) formulierte die Stadt fünf Ziele:

Stärkung der Kinder- und Jugendpolitik, insbesondere im Bereich «Frühe Kindheit» Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, unter anderem bei der Sanierung des Schulhauses Schanz und Umgebung sowie des zukünftigen Jugendcafés Erweiterung der Freizeitangebote für Jugendliche, etwa durch mehr Veranstaltungen im Jugendcafé Sicherere Schulwege, mit Unterstützung der Verkehrspolizei Bessere Informationszugänge, damit Kinder, Jugendliche und ihre Familien leichter auf städtische Angebote und Leistungen zugreifen können

Mit diesem neuen Aktionsplan nimmt die Stadt die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen gezielt auf und setzt sie in konkrete Massnahmen um.

Nebst Stein am Rhein tragen folgende Gemeinden im Kanton Schaffhausen das Label «Kinderfreundliche Gemeinde»: Neuhausen am Rheinfall, Rüdlingen, Thayngen und Beringen.

