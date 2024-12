UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Kinder in St. Gallen sammeln 4423 Schweizer Franken für Kinder in Burundi

Zürich/Widnau, 20. Dezember 2024 – In Widnau zeigen Kinder im Rahmen der UNICEF-Sternenwochen ihre Solidarität mit mangelernährten Kindern in Burundi, indem sie durch eine kreative und aufwändige Tanzshow Spenden sammeln. Mit dabei war auch Sängerin, Tänzerin und UNICEF-Unterstützerin Arina Luisa.

Die «Sternenwochen» ist eine Spendenaktion von UNICEF Schweiz und Liechtenstein in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift «Schweizer Familie» und läuft vom 15. November bis Weihnachten unter dem Motto «Kinder helfen Kindern». Die diesjährigen Spenden kommen den Kindern in Burundi zugute, einem der ärmsten Länder der Welt. Dort leiden mehr als die Hälfte der Kinder unter zwei Jahren an Wachstumsstörungen, viele Gesundheitseinrichtungen sind unterversorgt, und es fehlt an sauberem Wasser sowie sanitären Anlagen. Mithilfe der gesammelten Spenden sollen unter anderem medizinisches Personal geschult und dringend benötigte Nährstoffzusätze bereitgestellt werden.

In der St. Galler Gemeinde Widnau haben 130 Kinder und Jugendliche der Tanzschule Creative Moments eindrucksvoll gezeigt, wie sehr ihnen die Unterstützung von Kindern in Burundi am Herzen liegt. Mit Leidenschaft brachten sie eine spektakuläre Tanzshow auf die Bühne, bestehend aus elf Choreografien von elf verschiedenen Tanzgruppen.

Unter der Anleitung von fünf engagierten Tanzlehrerinnen wurden die Tänze in nur fünf Wochen einstudiert. Zusätzlich erhielten die Kinder prominente Unterstützung von Sängerin, Tänzerin und UNICEF-Unterstützerin Arina Luisa. Sie bereicherte das Projekt mit ihrer Erfahrung und Freude am Tanzen und trug dazu bei, die gemeinsame Arbeit zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Am Abend der Show war der Saal mit rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt.

Doch die Kinder und Jugendlichen waren nicht nur auf der Bühne aktiv. Sie gestalteten das Event in vielen Bereichen selbst: Sie entwarfen Werbeflyer und Plakate für die Veranstaltung, dekorierten den Veranstaltungsort, backten und verpackten Guetzli, bastelten Wunschsterne und bereiteten Kuchen zu, die sie nach der Aufführung zum Verkauf anboten. Auch die Moderation der Show lag in ihren Händen, die sie eigenständig vorbereiteten und souverän durchführten.

Mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung zeigten die Kinder und Jugendlichen der Tanzschule, wie gross die Wirkung eines lokalen Engagements sein kann. Sie sammelten einen beeindruckenden Spendenbetrag von 4423 Schweizer Franken und inspirierten gleichzeitig die Besucherinnen und Besucher der Show, sich mit dem Thema Mangelernährung bei Kindern in Burundi auseinanderzusetzen und das Projekt aktiv zu unterstützen – ein unvergesslicher Tag für eine gute Sache.

Weitere Informationen zu den UNICEF-Sternenwochen unter www.sternenwochen.ch/

