UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Kinder in Schwerzenbach sammeln 7365 Franken für Kinder in Burundi

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Zürich, 18. Dezember 2024 – In Schwerzenbach zeigen Kinder im Rahmen der UNICEF-Sternenwochen ihre Solidarität mit mangelernährten Kindern in Burundi, indem sie durch ein kreatives und aufwändiges Projekt Spenden sammeln.

Die «Sternenwochen» ist eine Spendenaktion von UNICEF Schweiz und Liechtenstein in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift «Schweizer Familie» und läuft vom 15. November bis Weihnachten unter dem Motto «Kinder helfen Kindern». Die diesjährigen Spenden kommen den Kindern in Burundi zugute, einem der ärmsten Länder der Welt. Dort leiden mehr als die Hälfte der Kinder unter zwei Jahren an Wachstumsstörungen, viele Gesundheitseinrichtungen sind unterversorgt, und es fehlt an sauberem Wasser sowie sanitären Anlagen. Mithilfe der gesammelten Spenden sollen unter anderem medizinisches Personal geschult und dringend benötigte Nährstoffzusätze bereitgestellt werden.

In der Zürcher Gemeinde Schwerzenbach haben die Schülerinnen und Schüler der Primarschule eindrucksvoll gezeigt, wie sehr ihnen die Unterstützung von Kindern in Burundi am Herzen liegt. Mit grossem Engagement stellten sie den «Sternenmärt» auf die Beine. Dieser besondere Anlass findet alle vier Jahre zugunsten der UNICEF-Sternenwochen statt und verwandelt den Pausenhof in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf mit festlich geschmückten Ständen und funkelnden Lichterketten.

Unter der Leitung von Agnes Dorn, Schulleiterin der Primarschule Schwerzenbach, und in Zusammenarbeit mit ihrer Götti-/Gottenklasse bastelten die Kinder im Vorfeld liebevoll Geschenke, die sie auf dem Markt verkauften. Das Elternforum sorgte mit einem gemütlichen Café für das leibliche Wohl, wo selbst gebackene Köstlichkeiten, gespendet von den Eltern, angeboten wurden.

Der Sternenmärt war ein gemeinschaftliches Ereignis: Neben der Schule beteiligten sich auch das Familienzentrum und die Elterngruppe Windredli. Der gesamte Erlös aus dem Markt wird an Kinder in Burundi gespendet.

Bereits im Unterricht hatten die Lehrpersonen das Spendenprojekt thematisiert und den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für die Lebensrealitäten von Kindern in anderen Teilen der Welt vermittelt. So war der Sternenmärt nicht nur ein feierliches Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit, Solidarität und Mitgefühl in die Tat umzusetzen. Die Feierlichkeiten wurden durch ein gemeinsames Adventssingen eröffnet und endeten mit einer feierlichen Beleuchtung des Adventsfensters der Schule Schwerzenbach.

Mit ihrem kreativen Einsatz und ihrer Begeisterung zeigten die Schülerinnen und Schüler, wie gross die Wirkung eines lokalen Engagements sein kann. Sie sammelten einen beeindruckenden Spendenbetrag von 7365 Schweizer Franken und inspirierten gleichzeitig die Besucherinnen und Besucher des Marktes, sich mit dem Thema Mangelernährung in Burundi auseinanderzusetzen und das Projekt aktiv zu unterstützen – ein unvergesslicher Tag für eine gute Sache.

Weitere Informationen unter www.sternenwochen.ch/

Kontakt für Medien:

Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Jürg Keim, Medienstelle, 044 317 22 41, j.keim@unicef.ch

Über UNICEF

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat über 75 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe. UNICEF setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien für die Einhaltung der Kinderrechte ein. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Umsetzung von Programmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wasser und Hygiene sowie Kinderschutz. UNICEF finanziert sich ausschliesslich durch freiwillige Beiträge und wird in der Schweiz und Liechtenstein durch das Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein vertreten.