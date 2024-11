ARTE G.E.I.E.

Auftakt der ARTE-Reihe "Generation Ukraine: 12 Filme aus einem Land im Krieg" am 3. Dezember 2024

Strasbourg (ots)

Seit fast drei Jahren tobt der Krieg in der Ukraine. Welche Spuren hinterlässt die Gewalt bei den Menschen? Wie prägt sie das kollektive Gedächtnis? ARTE unterstützt zwölf ukrainische Filmteams, die erzählen, was es heißt, heute in der Ukraine zu leben, und wie der Krieg sie verändert. "Generation Ukraine" ist kein Blick von außen, sondern Lebenswirklichkeit von innen: zwölf Dokumentarfilme, die nachspüren, die wehtun, die ausloten. Die Reihe startet mit vier Koproduktionen ab dem 3. Dezember 2024 im TV und in der ARTE-Mediathek unter arte.tv/generationukraine. Acht weitere Filme folgen 2025. Ein Jahr nach der groß angelegten Invasion Russlands am 24. Februar 2022 lancierte ARTE gemeinsam mit seinen europäischen Partnern die Dokumentarfilmreihe "Generation Ukraine". Die Filme, die von ukrainischen Filmemachern und Filmemacherinnen gedreht und koproduziert werden, setzen sich intensiv mit den Folgen einer Aggression auseinander, die durch den entschlossenen Widerstand der ukrainischen Bevölkerung in einen langwierigen Krieg mit ungewissem Ausgang mündete. Dies geschieht in einem Europa, das nicht selten dazu neigt, den Blick abzuwenden. Wie lassen sich inmitten des Nachrichtenchaos die vielfältigen Nachklänge dieses Erschütterungsszenarios einfangen? Welche Spuren hinterlässt dieser Konflikt in den Menschen, den Landschaften, der Identität und dem kollektiven Gedächtnis des Landes? Nach dem Vorbild der ARTE-Kollektion "Generation Africa" unterstützt ARTE mit "Generation Ukraine" Filmteams durch Koproduktionen und Vorauskäufe - gemeinsam mit seinen europäischen Partnern, darunter RTBF, RTS sowie das tschechische öffentlich-rechtliche Fernsehen CT. Vier Dokumentarfilme der Kollektion stehen ab dem 3. Dezember 2024 in der ARTE-Mediathek unter arte.tv/generationukraine zur Verfügung. Im TV sind sie am 3. und 10. Dezember 2024 sowie am 18. Februar 2025 zu sehen. DIENSTAG 3. DEZEMBER 2024 21:50 Drei Frauen aus Mariupol Dokumentarfilm von Svitlana Lishchynska ARTE/ZDF, Albatros Communicos Ukraine, Vilda Bomben Ab, Film I Väst Deutschland, Ukraine, Schweden, 2024, 90 Min. DIENSTAG 10. DEZEMBER 2024 21:45 Abgehört - Intercepted Dokumentarfilm von Oksana Karpovych ARTE France, Moon Man, Les Films Cosmos, Hutong Productions Ukraine Frankreich, Kanada, 2024, 90 Min. 23:20 Inside Saporischschja - Ein Atomkraftwerk im Krieg Dokumentarfilm von Pavlo Cherepin ARTE/RBB/Deutsche Welle, Heroes Creative Studio, Docdays Productions Gmbh Deutschland, Ukraine, 2024, 52 Min. DIENSTAG 18. FEBRUAR 2025 Das Kellergefängnis von Jahidne Dokumentarfilm von Roman Blazhan ARTE France, Elda Productions, Minimal Movie Ukraine, Frankreich, 2024, 77 Min.