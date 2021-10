Weleda AG

Den Planeten zu einem besseren Ort machen: Weleda ist eine B Corp

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Arlesheim (ots)

Weleda ist jetzt eine B Corp - eine Certified Benefit Corporation und gehört damit zur internationalen Bewegung von Unternehmen, die sinnstiftend wirtschaften und die hohen Ansprüche und Werte der Organisation in ihren Unternehmensstatuten verankert haben.

Erforderlich für die Zertifizierung sind 80 Punkte, Weleda erreicht 106,9 Punkte.

Nachhaltig erfolgreich

Vergeben wird die B Corp-Zertifizierung von der Non-Profit-Organisation "B Lab". Es werden keine Produkte zertifiziert, sondern das ganze Handeln, die Haltung eines Unternehmens. Dabei geht um gesellschaftlichen Mehrwert und ökologische Nachhaltigkeit und nicht um Gewinnmaximierung um jeden Preis: Also um Umwelt, Biodiversität, Artenschutz, Menschenrechte, Kilmaschutz, Mitarbeitende, Kund:innen. B Lab nennt es sinngemäß: "Business as a force for good". Das bedeutet so viel wie: Wirtschaft ist eine Kraft, die Gutes bewirken kann und soll. Die weltweite B Corp-Bewegung hat ihren Ursprung in den USA und möchte unseren Planeten zu einem besseren Ort machen.

"Entfalten von Gesundheit und Schönheit von Mensch und Natur", lautet der Purpose von Weleda. Daran orientiert sich das Unternehmen seit der Gründung 1921 und stellt Nachhaltigkeit schon immer über den Profit. Diese Haltung ist bei Weleda auch in den Statuten verankert: Der Zweck des Unternehmens liegt in der Umwelt- und Gemeinwohlorientierung. Eine B Corp-Zertifizierung ist somit nur ein weiterer konsequenter Schritt. Benefit Corporations erfüllen die höchsten verifizierten Standards für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit. Und mit der Re-Zertifizierung alle drei Jahre setzt Weleda einen Entwicklungsprozess in Gang, der jeweils höhere Ansprüche und eine stetige Verbesserung zum Ziel hat.

Gemeinsam einen weltweiten Kulturwandel vorantreiben

Weltweit stehen mittlerweile über 4.000 B Corp-zertifizierte Unternehmen aus über 153 Branchen und 74 Ländern für eine integrativere und nachhaltigere Wirtschaft. Bekannte Beispiele sind etwa Patagonia, Fairphone oder auch Ben&Jerry's.

Weleda musste für die Zertifizierung viele Fragen aus allen Unternehmensbereichen beantworten und belegen. Am Prozess waren über 100 Mitarbeiter beteiligt. Inspirationen für nachhaltiges Leben sieht B Corp zum Beispiel in der zertifizierten Naturkosmetik oder der fairen Beziehungen zu den Anbaupartnern der pflanzlichen Rohstoffe, die Weleda aus vielen Ländern bezieht.

"Wir sind sehr stolz darauf, Weleda in der B Corp-Community willkommen zu heissen. Dies zeigt deutlich, was 'Business as a force for Good' bedeuten kann. Die Nachhaltigkeitsziele und das Engagement von Weleda sind sehr wertvoll, um kollektives Handeln voranzutreiben und andere Unternehmen zu ermutigen, sich der Bewegung anzuschliessen. Gemeinsam können wir so den Übergang zu einer widerstandsfähigen und stakeholderorientierten Wirtschaft beschleunigen", so Jonathan Normand, Gründer und CEO von B Lab Schweiz.

Verantwortungsvoll und Markenführerin

Kund:innen sind sich der Auswirkungen von Konsum auf unseren Planeten und auf die Gesellschaft bewusst und wollen, dass sich Unternehmen darum kümmern. Als Branchenführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel nimmt Weleda diese Verantwortung ernst: "Nachhaltigkeit gehört zu unserem Kern, sie ist in unserem Unternehmenszweck verankert: Im Einklang mit Mensch und Natur zu handeln, ist nur möglich, wenn wir ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Unternehmen sind. Die B Corp-Zertifizierung hilft uns, unsere hohen Werte und unsere Haltung weltweit zu kommunizieren. Mit unserer Naturkosmetik sind wir in unseren Hauptmärkten als eines der führenden verantwortungsbewussten Unternehmen bereits anerkannt. In anderen Ländern und in unserem Pharmageschäft wollen wir diese Anerkennung noch erreichen.", so Michael Brenner, Mitglied der Geschäftsleitung von Weleda und verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit.

[Link zum öffentlichen Profil der Weleda B Corp]

https://bcorporation.net/directory/weleda-a-g-group

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 25 Gesellschaften und beschäftigt über 2.500 Mitarbeitende. Weleda Produkte sind in über 50 Ländern erhältlich. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

https://www.weleda.com

B Lab Switzerland ist der Schweizer Ableger der globalen Non-Profit-Organisation B Lab. B Lab transformiert die globale Wirtschaft zum Wohl aller Menschen, Gemeinschaften und des Planeten. Als führende Organisation im Bereich des wirtschaftlichen Systemwandels schafft unser globales Netzwerk Standards, Richtlinien und Werkzeuge für die Wirtschaft und zertifiziert Unternehmen - bekannt als B Corps -, welche die Ambition vorgeben. Bis heute umfasst unsere Gemeinschaft über 4.000 B Corps in über 70 Ländern und 150 Branchen, über 8.000 gemeinnützige Unternehmen und 100.000 Unternehmen, die ihre Auswirkungen mit dem B Impact Assessment und dem SDG Action Manager messen und managen.

https://www.blab-switzerland.ch/