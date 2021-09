EcoFlow Inc.

EcoFlow bringt DELTA Max auf den Markt, eine Zwei-Tage-Backup-Stromversorgung für zu Hause

Pardubice, Tschechische Republik (ots/PRNewswire)

Mit einer Basiskapazität von 2016 Wh, die auf 6048 Wh erweitert werden kann, ist die neueste Batterie der EcoFlow DELTA-Serie in ausgewählten globalen Märkten erhältlich

EcoFlow, ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, gibt heute bekannt, dass das Stromaggregat EcoFlow DELTA Max in Europa erhältlich ist. Mit einer Basiskapazität von 2016 Wh kann die Kapazität des DELTA Max auf 6048 Wh erweitert werden, wenn sie mit zwei Smart Extra-Batterien verbunden wird - genug für den Notstrombedarf einer durchschnittlichen Familie für zwei Tage.

Bei der Erweiterung seiner aktuellen Produktpalette erkannte EcoFlow den Bedarf an einer Batterie mit größerer Kapazität, da die Zahl der Stromausfälle zunimmt und die Verbraucher daher nach unabhängigeren Energielösungen suchen. 2019 brachte EcoFlow auf Kickstarter erstmals EcoFlow DELTA auf den Markt, welche aufgrund ihrer Ladegeschwindigkeit und großen Kapazität schnell zum Fan-Favoriten wurde. Zwei Jahre später stellte das Unternehmen zwei Allround-Upgrades für die EcoFlow DELTA-Serie vor - EcoFlow DELTA Max und das leistungsstärkere DELTA Pro mit 3,6 kWh für all diejenigen, die noch mehr Energie benötigen.

"Die EcoFlow DELTA-Serie wurde sehr gut angenommen, aber unsere Kunden sagten, dass sie noch mehr Leistung aus ihren Batterien haben wollen", so Thomas Chan, Leiter der Forschung und Entwicklung bei EcoFlow. "EcoFlow DELTA Max hebt die Leistungsfähigkeit auf ein neues Niveau. Sie kann wirklich ein komplettes Haus mit Strom versorgen und die Auswirkungen von Stromausfällen abmildern."

Hohe Kapazität mit erweiterbarem Design

EcoFlow DELTA Max verfügt über eine Kapazität von 2016 Wh, die den Notstrombedarf einer durchschnittlichen Familie einen halben Tag lang decken kann. In Verbindung mit zwei DELTA Max Smart Extra-Batterien kann die Kapazität auf bis zu 6048 Wh erweitert werden, womit eine Familie einen zweitägigen Stromausfall bequem überstehen kann.

EcoFlow DELTA Max ist nicht nur für die Notstromversorgung zu Hause konzipiert, sondern kann auch den Stromverbrauch eines Wohnmobils für viele Stunden decken.

Schnelles Laden an der Spitze der Branche

Trotz, der im Vergleich zur EcoFlow DELTA erhöhten Kapazität (von 1260 Wh auf 2016 Wh), benötigt EcoFlow DELTA Max weniger als zwei Stunden um vollständig. EcoFlow DELTA Max kann mit 2000 W über eine Standard-Wechselstromsteckdosen aufgeladen werden. Mit dieser maximalen Leistung kann ein einzelnes EcoFlow DELTA Max-Gerät in 1,6 Stunden von 0 % auf 100 % aufgeladen werden, was im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt bis zu zwei Mal schneller ist. Die Delta Max unterstützt auch duales Laden - das heißt, gleichzeitiges Laden an einer AC-Steckdose und zusätzlich zwei 400 W-Solarmodulen, wodurch die Ladeleistung auf ein Maximum von 3000 W angehoben wird. Bei dieser Doppelladung müssen DELTA Max und seine Zusatzbatterie angeschlossen sein, und zwei Geräte können zusammen in 2 Stunden vollständig aufgeladen werden.

Versorgt 99 % der Geräte mit Strom

Mit einer Leistung von 2400 W AC kann EcoFlow DELTA Max 99 % aller Geräte mit Strom versorgen, darunter Wasserkocher, Klimaanlagen, Heizgeräte, Dampfbügeleisen und elektrische Wäschetrockner etc. Mit der innovativen X-Boost-Technologie von EcoFlow kann EcoFlow DELTA Max sogar Geräte mit einer Nennleistung von bis zu 3000 W betreiben, was alle Konkurrenten mit der gleichen Leistungsstufe übertrifft.

Zu den weiteren Verbesserungen von EcoFlow DELTA Max gehören eine effizientere Solaraufladung, eine verbesserte Möglichkeit zur Steuerung und Überwachung des Geräts über die neue EcoFlow-App, sowie ein zuverlässigeres und robusteres Batteriegehäuse.

Baureihe EcoFlow DELTA

Nach der Markteinführung von EcoFlow DELTA Max plant EcoFlow im vierten Quartal 2021 die Markteinführung von EcoFlow DELTA Max (1600) für Kunden mit kleinerem Bedarf an Notstromversorgung. EcoFlow DELTA Max (1600) hat eine Basiskapazität von 1612 Wh, die durch den Anschluss von zwei DELTA Max Smart Extra Batterien auf 5644 Wh erhöht werden kann.

Anfang dieses Jahres hat EcoFlow die tragbare Batterie DELTA Pro eingeführt, welche auch als Energy Storage System für zuhause eingesetzt werden kann. In Verbindung mit der EcoFlow Delta Pro Smart Battery liefert das komplette Ökosystem mit einer einzigen Ladung genug Energie, um den Notstrombedarf einer durchschnittlichen Familie für etwa eine Woche zu decken. Mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 25 kWh kann sie in weniger als zwei Stunden vollständig aufgeladen werden. Sie ist die erste Batterie der Branche, die über mehrere Stromquellen aufgeladen werden kann - über das Stromnetz, Solar- und Windenergie, über externe Generatoren oder sogar über EV-Ladesäulen. Das im Juli auf Kickstarter gestartete Projekt hat in den ersten 10 Minuten über 1 Mio. USD (ca. 0,84 Mio. Euro) eingespielt.

Am gleichen Tag stellt EcoFlow ein weiteres Produkt der DELTA-Serie vor: DELTA mini. Mit einem Gewicht von 10,7 kg und einem Preis von 1.099 EUR ist DELTA mini das leichteste und portabelste Modell der DELTA-Serie von EcoFlow.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623795/1.jpg