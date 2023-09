Nagra

Jahrhundertmagazin 2023: Ein Streamingportal führt ins erste Tiefenlager der Welt – und zurück

Die zweiten Ausgabe des Jahrhundertmagazins «500m+» begleitet Lokalpolitiker der Region Nördlich Lägern mit Kamera und Stift auf eine Recherchereise ins finnische Eurajoki.

Mit einer exklusiven fünfteiligen Filmserie geht das Jahrhundertmagazin der Nagra ins zweite Jahr seines Bestehens: Exakt 365 Tage nachdem die Nagra den Standortvorschlag für das Schweizer Tiefenlager kommuniziert hat, erscheint die zweite Ausgabe von «500m+». Sie fokussiert darauf, wie die Region Nördlich Lägern und die dortigen Volksvertreter und Exponent:innen aus der Bevölkerung mit der Herausforderung eines Tiefenlagers in unmittelbarer Nähe umgehen.

Um sich ein genaueres und vor allem konkreteres Bild des Bauvorhabens und dessen Effekte auf das kommunale Leben machen zu können, reisen die Gemeindepräsidenten von Stadel, Weiach und Glattfelden ins finnische Eurajoki, um dort das fast fertiggestellte Tiefenlager für hochradioaktive Abfälle zu besichtigen.

Begleitet von Journalistin Michèle Roten und einem Kamerateam nutzen sie dort die Gelegenheit, ihre Fragen an Expert:innen und Gemeindevertreter:innen zu richten und sich ein Bild von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Gegebenheiten in der Schweiz und Finnland zu machen.

Das extra für die zweite Ausgabe auf jahrhundertmagazin.swiss erstellte Streamingportal wie auch die bilderreiche Printausgabe zeichnen den geografischen und gedanklichen Weg der Volksvertreter aus dem Zürcher Unterland nach und begleiten sie auf ihrem Schritt in die herausfordernde Zukunft.

Für Konzept und Umsetzung der diesjährigen Edition vertraute die Nagra wiederum auf die Unterstützung der Zürcher Storytelling-Agentur Schroten. Für das Design zeichnete Hubertus Design verantwortlich, die Bilder in Stadel und Finnland schoss Tom Huber, die Filmserie wurde von der Produktionsfirma Mattogrosso umgesetzt.

Weitere Auskünfte: Patrick Studer, Leiter Medienstelle Nagra: 076 579 36 50 medien@nagra.ch

«500m+», das Jahrhundertmagazin der Nagra

Das Tiefenlager ist das grösste Bauprojekt der Schweiz. In der Region Nördlich Lägern sollen dereinst die radioaktiven Abfälle des gesamten Landes eingelagert werden. Das Jahrhundertmagazin «500m+» begleitet diesen Prozess in variierender Form von der Standortempfehlung bis zum Verschluss in rund hundert Jahren. Dabei soll jährlich ein Thema behandelt werden und das Tiefenlager somit gewissermassen eine eigene Chronik erhalten.

