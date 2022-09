Vantage

Vantage kündigt Partnerschaft mit UNESCO zur Unterstützung von Bildungsinitiativen in Indien an

Vantage, die internationale Multi-Asset-Handelsplattform, gab heute ihre Partnerschaft mit der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) als Teil ihres sozialen Engagements zur Stärkung der Bildungschancen in aufstrebenden Märkten wie Indien bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt Vantage den „State of the Education Report for India, 2022 - Artificial Intelligence (AI) in Education", der heute in Neu-Delhi, Indien, vorgestellt wurde. Der Bericht befasst sich mit einer Reihe einschlägiger Themen an der Schnittstelle zwischen KI und Bildung, einschließlich des Potenzials der künstlichen Intelligenz, Lehrkräfte zu unterstützen und unser Verständnis des Lernprozesses zu verbessern.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Durch unsere globale Präsenz und unsere Präsenz in den Schwellenländern haben wir einen einzigartigen Einblick in die Probleme unserer Gemeinschaften. Wir streben eine langfristige, strategische Partnerschaft mit der UNESCO an, die auf dem Fundament unserer gemeinsamen Werte - Integration und Gerechtigkeit - beruht. Als Finanzdienstleister war es für uns ein natürlicher erster Schritt, neue technologische Entwicklungen im Bildungsbereich zu unterstützen, wie z. B. KI im Bildungsbereich und Initiativen zur Förderung der digitalen Kompetenz von Studenten und Lernenden in Indien."

Eric Falt, Direktor und UNESCO-Vertreter für Bhutan, Indien, die Malediven und Sri Lanka, sagte zur Rolle der künstlichen Intelligenz bei der finanziellen Eingliederung: „Auch wenn die Welt in Bezug auf die KI noch unschlüssig ist, so ist doch sicher, dass die KI kommen und bleiben wird. Mit dem Aufkommen von IKT und digitalen Bankplattformen hat KI die finanzielle Eingliederung in Indien zur Realität werden lassen. Finanzielle Bildung und Qualifizierung sind der Schlüssel zur Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens der Menschen, insbesondere der Frauen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Vantage, das unser Engagement teilt."

Die Partnerschaft zwischen Vantage und der UNESCO Neu-Delhi bringt zwei Organisationen zusammen, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass niemand zurückgelassen wird. In den kommenden Jahren will Vantage sein finanzielles und technologisches Know-how einsetzen, um die Bildungsinitiativen der UNESCO in Indien zu unterstützen, indem es den Zugang zum Unterricht verbessert und die Vorteile der Bildung denjenigen zugänglich macht, die sie am dringendsten benötigen.

Die strategische Partnerschaft von Vantage mit der UNESCO ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), der im Juli 2022 offiziell eingeleitet wurde. Vantage hat mit dem beliebten digitalen Medienproduzenten Supercar Blondie zusammengearbeitet, um während der Woche des Extreme-E-Rennens auf Sardinien, Italien, das Bewusstsein für den Klimawandel und die Stärkung der Rolle der Frau zu schärfen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in diesem Jahr mehrere andere ESG-Aktivitäten durchgeführt, darunter eine Dollar-für-Dollar-Spendenaktion in Zusammenarbeit mit dem UNHCR (Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen) und eine weltweite Blutspendeaktion in allen Niederlassungen.

