Alex de Geus übernimmt als Geschäftsführer SOS-Kinderdorf Schweiz von Alain Kappeler

Alex de Geus hat Anfang Jahr die Geschäftsführung der Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz übernommen.

Der Stiftungsrat freut sich, dass mit dem 59-jährigen Baselbieter ein Unternehmer für die Aufgabe gewonnen werden konnte, der als bisheriges aktives Stiftungsratsmitglied die Organisation bestens kennt und diese mit seinem Team erfolgreich weiterentwickeln wird. Alex de Geus verfügt über Führungs- und unternehmerische Kompetenz und bringt beste Voraussetzungen mit für seine neue Rolle als Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Schweiz. Durch seine langjährige internationale Erfahrung wird sich Alex de Geus bei strategischen Anliegen von SOS-Kinderdorf Schweiz auch bei SOS-Kinderdorf International zielgerichtet einbringen können. Alex de Geus trat mit der Übernahme der Geschäftsführer-Rolle aus dem Stiftungsrat aus.

Doris Albisser, Präsidentin von SOS-Kinderdorf Schweiz, bedauert den Austritt von Alain Kappeler. «In seinen sechs Jahren als Geschäftsführer hat Alain Kappeler unsere Organisation neu ausgerichtet und damit einhergehend einen Kulturwandel herbeigeführt, hin zu einer agilen, innovativen und für die Zukunft bestens gerüsteten Kinderhilfsorganisation. Ich danke ihm im Namen des Stiftungsrats für seinen vorbildlichen Einsatz, seine umsichtige Umsetzung der Transformation, seine fachlichen und menschlichen Führungsqualitäten sowie die gute Zusammenarbeit im internationalen Kontext. Wir wünschen ihm viel Erfolg, sowohl privat als auch beruflich». Alain Kappeler hat im Januar seine eigene Firma gegründet: “Ich freue mich, beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen, wo ich die Erfahrung aus meinen früheren Tätigkeiten einbringen werde.“

