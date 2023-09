Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Erdbeben in Marokko: SOS-Kinderdorf leistet Nothilfe

Bild-Infos

Download

Tausende Menschen sind bei dem verheerenden Erdbeben in Marokko gestorben oder obdachlos geworden. Kinder haben ihre Eltern verloren. Viele Familien haben Angst vor Nachbeben und harren mit ihren Angehörigen im Freien aus. Soforthilfe in Form von Nahrungsmitteln, medizinischer Hilfe, Hygieneartikeln oder Decken und Kleidung ist dringend nötig. SOS-Kinderdorf ruft zum Spenden für die Erdbebenopfer auf.

SOS-Kinderdorf ist seit vierzig Jahren in Marokko tätig und betreut und begleitet aktuell an fünf Standorten Kinder, Jugendliche und deren Familien. Das SOS-Kinderdorf in Ait Ourir liegt in der Nähe der Stadt Marrakesch. "Die Kinder waren sehr verängstigt, als sie die Erschütterungen spürten, aber zum Glück ist das SOS-Kinderdorf solide gebaut und die Häuser wurden nicht beschädigt. Die Kinder und Jugendlichen sowie die Betreuenden und Pflegefamilien sind wohlauf und in Sicherheit. Auch allen Mitarbeitenden geht es gut", sagt Samya El Mousti, die nationale Leiterin von SOS-Kinderdorf Marokko.

Die Mitarbeitenden vor Ort kümmern sich um die von diesem tragischen Erdbeben betroffenen Menschen. Das SOS-Kinderdorf Ait Ourir ist nur eine halbe Stunde von Marrakesch entfernt. Von dort sowie von Agadir aus können sie schnell und unbürokratisch Hilfe leisten und Nothilfemassnahmen koordinieren. Neben der Soforthilfe, wie Nahrungsmittel, Hygiene-Artikel, Medikamente, Decken, Kleidung und finanzieller Unterstützung, steht die psychologische Betreuung von traumatisierten Kindern und deren Eltern im Vordergrund ihrer Arbeit.

SOS-Kinderdorf appelliert an die Solidarität der Schweizer Bevölkerung, um die Betroffenen des Erdbebens mit dem Nötigsten zu versorgen. Es geht nun darum, den Zugang zu lebensrettenden Nahrungsmitteln und Medikamenten sicherzustellen sowie denjenigen, die ihr Zuhause verloren haben oder verlassen mussten, eine sichere Unterkunft zu bieten. Die Bereitstellung von Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Hygieneartikeln sowie die medizinische Hilfe für physische und psychische Gesundheit gehören ebenfalls zu den Nothilfemassnahmen von SOS-Kinderdorf in Marokko.

Medienkontakt: Cornelia Krämer, Leiterin Kommunikation

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz Tel.: 031 979 60 64 E-Mail: medien@sos-kinderdorf.ch

SOS-Kinderdorf SOS-Kinderdorf gibt in über 135 Ländern Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und schützt gefährdete Kinder vor dem Verlust ihrer Familie. Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz ist ein privates, politisch und konfessionell ungebundenes Kinderhilfswerk und finanziert SOS-Programme in Entwicklungsländern. Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.ch