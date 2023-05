Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Auktionen von prominenten Persönlichkeiten für den guten Zweck

Auktionen für den guten Zweck: Erlebnisse und Unikate von Manu und Michèle Burkart, Marco Wölfli, Maria Walliser und anderen Persönlichkeiten zugunsten SOS-Kinderdorf Schweiz

Am 12. Mai feiert die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz erstmals den Tag der Familie auf dem Bundesplatz in Bern. Im Vorfeld lanciert die Kinderhilfsorganisation zum zweiten Mal eine Auktionsserie auf Ricardo, bei der Interessierte einmalige Erlebnisse sowie Unikate ersteigern können. Der Erlös der vielseitigen Angebote von Michèle und Manu Burkart, Marco Wölfli, Maria Walliser, Black Sea Dahu, Domingo S. Domingo von mille sens und weiteren prominenten Namen kommt notleidenden Kindern und ihren Familien in den Projekten von SOS-Kinderdorf zugute. Die Angebote, die am 1. Mai 2023 starten, beginnen mit einem Startgebot von einem Franken.

Nach wie vor wächst weltweit jedes zehnte Kind ohne Eltern auf oder ist gefährdet, die elterliche Betreuung zu verlieren. Um dies zu verhindern, Familien zu stärken oder wieder zusammenzuführen, startet SOS-Kinderdorf Schweiz erneut eine Auktionsserie für den guten Zweck. In neun Auktionen werden Erlebnisse und Fanartikel von Schweizer Persönlichkeiten und Unternehmen versteigert. Der Schweizer Online-Marktplatz Ricardo unterstützt SOS-Kinderdorf im Rahmen seiner #RicardoForGood-Initiative bei den Versteigerungen.

Die Auktionsreihe startet am 1. Mai und endet am Sonntagvormittag, den 7. Mai. Die ideale Gelegenheit, eine Spende an den guten Zweck zu leisten und zugleich ein exklusives Geschenk oder besonderes Erlebnis zu ergattern. Alle Auktionen starten ab einem Franken. Ihr Erlös kommt vollumfänglich den Projekten von SOS-Kinderdorf zugute.

Auktionen ab 1. Mai bis 7. Mai 2023:

Maria Walliser: Original-Pokal der Skilegende

Michèle und Manu Burkart: 4 Divertimento-Tickets

Marco Wölfli: 2 YB-Tickets und ein signierter Ball

Paolo Meneguzzi: Tennis-Match in Mendrisio

Domingo S. Domingo: Kulinarisches Erlebnis, vom Einkauf bis zur Verköstigung

Sarah Atcho: Training sowie Meet & Greet

Black Sea Dahu: Konzertabend, inklusive Backstage-Pass und Nachtessen

SWISS International: Hangar- und Cockpit-Erlebnis

Stéphanie Zosso: Dinner für zwei zu Hause

Zu den laufenden Auktionen: https://www.ricardo.ch/de/shop/SOS-Kinderdorf/

Auktionserlös für Kinder in Not

Der Erlös aus der Auktionsserie kommt vollständig notleidenden Kindern und ihren Familien aus den Projektländern und Nothilfe-Aktionen von SOS-Kinderdorf Schweiz zugute. Die Dürren und Auseinandersetzungen in Äthiopien und Niger sowie der Ukraine-Krieg drohen nach wie vor, unzählige Familien auseinanderzureissen und Kindern ihre Zukunft zu nehmen. Dem gilt es mit aller Kraft entgegenzuwirken. SOS-Kinderdorf setzt sich mit Soforthilfe und langfristigen Programmen in der Familienstärkung dafür ein, betroffene Kinder und Familien zu unterstützen und ihnen eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen.

#RicardoForGood ist ein Projekt von Ricardo, das Schweizer Persönlichkeiten dabei unterstützt, persönliche Unikate und einmalige Erlebnisse für einen guten Zweck zu versteigern. ricardoforgood.ch

